Luna Schweiger nach mysteriösem Unfall: Jetzt spricht der Fahrer

04.08.2021 11:26 Uhr

Nachdem die Tochter von Schauspieler Till Schweiger Samstagmorgen in einen Verkehrsunfall in Berlin Schöneberg verwickelt gewesen ist, äußert sich nun erstmals der Fahrer des Wagens. Das Pikante am Geschehen: Alle drei Insassen sollen nach dem Crash geflohen sein, statt auf die Polizei zu warten.

Dieser Unfall sorgte für jede Menge Aufsehen, denn zwei der Beteiligten sind keine Unbekannten. Nachdem Luna Schweiger (24) und Rapper Jamule (24) offenbar einen gemütlichen Abend in einer Berliner Bar genoßen endete ihr Heimweg mit einer Katastrophe. Der schwarze Mercedes AMG A 35 4Matic (306 PS), in dem die beiden saßen, krachte mit voller Wucht gegen einen Laternenmast.

Er sollte auf die Polizei warten

Wie sich herausstellte, steuerten weder Luna Schweiger noch Jamule das Unfallfahrzeug. Der Fahrer des Wagens ist Moe S. – ein guter Freund des Duos. Wie der Beschuldigte gegenüber der „Bild“-Zeitung selbst erzählt sei ganz alleine er verantwortlich für das Unglück. Laut Zeugen sollen die 24-Jährige und der Musiker mit dem Taxi von der Unfallstelle gefahren sein. Moe S. sollte als Unfallverursacher demnach auf die Polizei warten. Doch das tat er offenbar nicht, aus Angst verschwand Moe S. und stellte sich erst vier Tage nach dem Horror-Zusammenstoß bei den Behörden.

„Luna und Jamule haben nichts falsch gemacht“

Gegen den Fahrer des Mercedes AMG wird derzeit wegen Fahrerflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Gegenüber der Polizei hat der Fahrer bereits alle Schuld auf sich genommen, wie er selbst bestätigt. „Ich stand total unter Schock und mir tut es immer noch mega leid. Es lag in meiner Verantwortung, die beiden sicher nach Hause zu bringen. Luna und Jamule haben nichts falsch gemacht. Ich trage die alleinige Verantwortung für das Ganze“, so Moe. Die Schauspielerin und der Musiker haben sich bislang nicht weiter zum Geschehen geäußert.

Kommt diese Entschuldigung zu spät?

Ob Jamal Manuel Issa Serrano, wie der Berliner Rapper gebürtig heißt, und Luna Schweiger ihrem Freund verzeihen? Laut der letzten öffentlichen Äußerung des „Unterwegs“-Interpreten schien der ziemlich sauer auf seinen Kollegen zu sein. „Wir haben den Fahrer gebeten, dass er an der Unfallstelle auf die Polizei wartet. Leider ist er abgehauen. Ich bin sehr sauer auf ihn“, so äußerte sich der 24-Jährige kürzlich gegenüber der „Bild“-Zeitung. Er selbst half der Springreiterin gemäß eigenen Aussagen kurz nach dem Aufprall aus dem arg demolierten Wrack.

Glück im Unglück

Es sollte eine gemütlicher Abend in einem Lokal werden und endete für die Beteiligten im Desaster. Ein Glück, dass sich niemand der drei Beteiligten ernsthafte Verletzungen zuzog.

Laut Filmemacher Til Schweiger (57) gehe seine Tochter lediglich davon aus, sich das Schlüsselbein gebrochen zu haben. Nach dem Unfall wurden Luna und Jamule in einer Berliner Klinik gesehen. Dort ließ sich Luna ihre Schulterschmerzen behandeln. Ein Augenzeuge sagte gegenüber der Zeitung: „Sie kam mit einem jungen Mann, der sich gut um sie kümmerte.“ Dennoch muss der Schock bei allen tief sitzen, wie es jetzt für den Fahrer des Unfallautos weitergeht werden die Ermittlungen zeigen.