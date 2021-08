Luna Schweiger: Wird der Autounfall Konsequenzen haben?

20.08.2021 11:39 Uhr

Ende Juli war Luna Schweiger, Tochter von Til Schweiger, in einen heftigen Autounfall verwickelt. Sie saß zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit Rapper Jamule und noch einem weiteren Mann im Auto.

Was war passiert? In Berlin-Schöneberg kam es in den frühen Morgenstunden des 31. Juli zu einem schweren Autounfall, ein Mercedes AMG A 35 4Matic kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Laternenmast.

So geht es Luna

Bereits kurz nach dem Unfall gab Papa Til Schweiger Entwarnung: „Es geht ihr den Umständen entsprechend gut“, so der Schauspieler über den Zustand seiner Tochter gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Als die Polizei beim Unfallwagen ankam, waren keine Insassen anzutreffen. Laut Augenzeugen soll Luna die Unfallstelle am Samstag um 7.15 Uhr mit Jamule in einem Taxi verlassen haben. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und Straßenverkehrsgefährdung.

„Für mich war das ein mega Schreck“

Nun berichtet Til Schweiger, wie er den Unfallmorgen erlebte: „Für mich war das ein mega Schreck, als sie mich morgens um halb acht anrief. Da ist sie sonst noch unterwegs oder schläft“, erklärte er gegenüber dem Magazin „Gala“.

Er verrät auch, dass er nicht sauer auf seine Tochter ist und es keine Konsequenzen von seiner Seite aus gibt: „Was soll ich da schimpfen – Luna hat ja nichts falsch gemacht“, so Til. Schweiger „verschrieb“ Luna ein Erholungsprogramm in seiner Finca auf Mallorca.

Unfallfahrer nimmt Schuld auf sich

Ein Glück ist weder Luna, noch den weiteren Insassen ernsthaft etwas passiert, doch der Schreck sitzt natürlich noch tief in den Knochen. Unfallfahrer Moe nahm bereits die Schuld auf sich:

„Ich stand total unter Schock und mir tut es immer noch mega leid. Es lag in meiner Verantwortung, die beiden sicher nach Hause zu bringen. Luna und Jamule haben nichts falsch gemacht. Ich trage die alleinige Verantwortung für das Ganze“, so Moe gegenüber der Polizei.

(TT)