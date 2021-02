Mandy Moore ist Mutter geworden: Glückwünsche von den Kolleginnen

24.02.2021 07:51 Uhr

Freudige Nachrichten von Mandy Moore: Die "This Is Us"-Schauspielerin hat einen Jungen bekommen. Und einen Namen hat der Kleine auch bereits.

US-Schauspielerin Mandy Moore („Midway“) hat ihr erstes Kind bekommen. „Gus ist da. Unser süßer Junge, August Harrison Goldsmith“, schrieb die 36-Jährige auf Instagram. „Er war pünktlich und kam genau am errechneten Geburtstermin zur Welt, sehr zur Freude seiner Eltern.“

Dazu postete sie ein Baby-Foto.

Glückwünsche von den Kollegen

Moore, die mit ihrem Mann Taylor Goldsmith (35) seit 2018 verheiratet ist, zeigte sich überglücklich: „Wir waren darauf vorbereitet, uns auf alle möglichen, ganz neuen Arten zu verlieben, aber es übersteigt alles, was wir uns je hätten vorstellen können.“

Kolleginnen wie Rachel Bilson, Alison Brie und Ashley Benson gratulierten Moore auf Instagram. Auch der deutsche Hollywood-Regisseur Roland Emmerich, für den Moore zuletzt für das Kriegsdrama „Midway“ vor der Kamera gestanden hatte, drückte unter dem Post seine Glückwünsche aus.

Mandy Moore: Ihre bekanntesten Filme

2001: Plötzlich Prinzessin (The Princess Diaries)

2001: Dr. Dolittle 2

2011: Love, Wedding, Marriage – Ein Plan zum Verlieben

2016: 47 Meters Down

seit 2016: This Is Us – Das ist Leben (TV-Serie)

2018: The Darkest Minds – Die Überlebenden (The Darkest Minds)

2019: Midway – Für die Freiheit