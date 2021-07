Max Kruse: Rührender Heiratsantrag an Freundin Dilara live im Fernsehen

26.07.2021 11:11 Uhr

Bundesliga-Spieler Max Kruse hat seiner Freundin Dilara einen Heiratsantrag gemacht und zwar vor laufender Kamera. Den er kickt gerade für die deutsche Mannschaft bei Olympia in Japan und sie verfolgte das (hoffentlich) vor dem Fernseher.

Am Sonntag kickte die deutsche Fußball-Auswahl in Yokohama gegen Saudi-Arabien. Für den Union Berlin Spieler Max Kruse lief das Spiel aber nicht geplant, auch wenn die Mannschaft gegen Saudi-Arabien als Sieger vom Spielgeld ging.

Er geht auf die Knie

Denn eigentlich hatte Kruse gehofft ein Tor zu schießen, denn er hatte etwas ganz besonderes vor. Doch es kam alles ganz anders. Max blieb torlos, setzte seinen Plan jedoch trotzdem in die Tat um.

Nach dem Spiel gab er dem ARD ein Interview, am Ende zückte er kurzerhand das selbst das Mikro, riss sich das Shirt vom Leib und ging auf die Knie!

Sie hat Ja gesagt

Der Kniefall ist an seine Freundin Dilara gerichtet, die zu Hause in Deutschland ist und hoffentlich ihren Antrag vor dem TV verfolgt: „Wir sind ja schon ein paar Monate zusammen, fast ein Jahr. Falls du das lesen kannst, frage ich dich, ob du meine Frau werden willst.“

Dilaras Antwort erfuhr der Zuschauer erst später, denn auf Instagram verkündete er hinterher überglücklich in seiner Story: „Sie hat Ja gesagt.“ In seiner Story sieht man in mit seinen Mannschaftskollegen feiern und lauthals singen! Es gibt immerhin zwei Dinge zum Feiern, den Sieg und den Antrag!

Er wollte ein Tor schießen

Eigentlich wollte Max Kruse, der seit 2020 bei Union Berlin unter Vertrag steht, den Antrag erst machen, wenn er ein Tor geschossen habe. Doch er befürchtete, dass es dazu nicht mehr kommen sollte.

Deswegen entschied er sich vor laufender Kamera spontan um, schließlich will er nicht torlos und ohne Antrag dastehen. Immerhin scheint er also in der Liebe Glück zu haben!