Melanie Müller: War ihr Ex-Mann Mike Blümer einfach zu alt?

Tari Tamara | 22.03.2022, 12:32 Uhr

Melanie Müller Ex-Mann Mike Blümer

Seit die Trennung von Melanie Müller und ihrem Noch-Ehemann Mike Blümer im November 2021 bekannt geworden ist, leisten die beiden sich eine öffentliche Schlammschlacht.

Nun geht das Wortgefecht in eine neue Runde, denn Mike hatte vor einiger Zeit in einem Interview mit RTL behauptet, dass er, nachdem Melanie Müller ihm den Geldhahn zugedreht hatte, knapp bei Kasse sei und sogar Hartz 4 beantragen musste.

Melanie bemängelt Mikes Unselbständigkeit!

Diese Vorwürfe will Melanie natürlich nicht auf sich sitzen lassen und äußerte sich nun in einem offenen Brief gegenüber RTL. Sie prangert an, dass Mike Blümer heute viel unselbstständiger sei, als bei ihrem Kennenlernen.

„Mike und mich trennt ein Altersunterschied von 25 Jahren. Als ich ihn kennenlernte, war er durchaus ein attraktiver selbstbewusster Mann, der sein Leben im Griff hatte und auch durchaus in der Lage war, sich selbst zu ernähren und Geld zu verdienen. Das mochte ich an ihm und wir haben viele Jahre eine aus meiner Sicht schöne Beziehung geführt“, so die Schlagersängerin.



Rollenverteilung hat sich über die Jahre verändert

Innerhalb der Beziehung habe sich diese Rollenverteilung dann verändert, Melanie startete eine erfolgreiche Karriere als Schlagersängerin und Reality-TV-Star, während Mike als Manager und Hausmann eher aus dem Hintergrund die Strippen zog, sowohl beruflich, als auch privat. Melanie gibt deswegen ehrlich zu: „Sicherlich mag es so gewesen sein, dass ich in unserer Zeit der arbeitende Teil gewesen bin und er der Manager und Hausmann.“

Gut gemeinter Rat und ein Seitenhieb

Trotzdem sieht sie nicht ein, jetzt nach der Trennung, für ihren Noch-Ehemann finanziell aufzukommen. Sie empfiehlt im daher, beruflich noch einmal Gas zu geben, um für sich selbst zu sorgen. Jedoch kann sie sich einen Seitenhieb bezüglich seines Alters nicht verkneifen: „Mike kann jetzt sein Leben leben und beruflich noch einmal durchstarten, auch wenn es nur noch eine kurze Strecke bis zur Rente ist.“

Melanies neuer Freund

Nach dem Liebes-Aus zu Mike hat Melanie bereits einen neuen Partner an ihrer Seite. Der Glückliche hört auf den Namen Andreas Kunz. Mit ihm scheint sie super happy zu sein und gemeinsam machten die beiden auch schon den ein oder anderen Liebes-Trip.

Andreas und Melanie sollen sich schon viele Jahre kennen, er war lange Zeit ein Freund der Familie. Erst nach der Trennung von Mike habe es dann aber zwischen ihnen gefunkt. Auch mit Melanies Kindern Mia und Matty versteht sich der neue Lover blendend. So geht also Patchwork!