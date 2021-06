Michael Wendler von Festival ausgeladen: Keiner will ihn mehr sehen!

24.06.2021 12:12 Uhr

Es scheint so, als habe Michael Wendler es sich bei seinen Fans in Deutschland komplett verscherzt. Denn die wollen ihm beim kommenden „Schlager Pur – Das Megafestival” in Stralsund nicht sehen. Jetzt wurde er ausgeladen!

Ein weiterer Rückschlag für Michael Wendler, den er sich definitiv selbst zuzuschreiben hat! Nun scheint er wirklich seine aller letzten Fens gegen sich aufgebracht zu haben.

Gebucht für ein Musikfestival

Eigentlich war der ehemalige Schlagersänger für das Festival „Schlager Pur – Das Megafestival” in Stralsund gebucht. Dieses musste coronabedingt auf den 11. Juni 2022 verschoben werden.

Auch wenn der Wendler, nach Verschwörungstheorien, KZ-Vergleichen und Telegram-Hetzen bei vielen Fans in der Gunst gesunken war, war er trotzdem für das Musikevent gebucht worden. „Politik steht bei dem Konzert nicht im Vordergrund und an politischen Debatten werden wir uns auch nicht beteiligen”, so der Veranstalter Marcel Glöden wie die Seite „Nordkurier“ berichtete.

Sehr eindeutige Facebook-Abstimmung

Doch die Schlager-Fans sehen das anscheinend anders. Denn obwohl der Veranstalter eine klare Meinung zum Wendler hat, wollte er lieber noch einmal die Stimmen der Konzert-Besucher anhören.

„Wir haben schon letztes Jahr auf Facebook gefragt, ob die Fans seinen Auftritt wollen oder nicht. Es gab deutlich mehr Nein-Stimmen, etwa 80 Prozent”, berichtet er. Deswegen zog er Konsequenzen.

Letzter Auftritt in Deutschland

Ziemlich eindeutig und weil der Großteil den Sänger nicht mehr sehen möchte, wurde dieser wieder aus dem Line-up gestrichen. Ein weiterer Grund: Glöden möchte etwaige Aufstände beim Konzert bereits vorab vermeiden und sagt: „Wenn er auftreten sollte, könnten wir uns dem Risiko ausgesetzt sehen, dass die Sicherheit des Publikums gefährdet ist.”

Für Schwurbel-Micha wäre es einer der wenigen Bookings in Deutschland gewesen, denn seit seiner plötzlichen Abreise aus Deutschland und seinem freiwilligen Rücktritt aus der DSDS-Jury, verlor er alle Kooperationen, wie z.B. auch über geplante Dokus bei RTL und VOX.

Er bereut aber nichts

Michaels ehemaliger Manager und Weggefährte Markus Krampe mutmaßte schon vor einigen Monaten gegenüber der „Bild“-Zeitung: “Ich glaube, dass Michael Wendler nie wieder auf einer Bühne stehen wird. Er wird nie wieder in einer Fernsehsendung zu sehen sein und nie wieder Geld verdienen.“

Obwohl für den Wendler dadurch natürlich auch viele Einnahmequellen weggebrochen sind, scheint er nichts zu bereuen. Via Telegram sagte er: „Aber es hat sich gelohnt. Denn ich stehe mit meinem Namen für die Aufklärung und für die Wahrheit.“

(TT)