Michelle Hunziker entschuldigt sich für TV-Sketch

Michelle Hunziker sagt: «Ich war so naiv»

15.04.2021 10:54 Uhr

Die Moderatorin hat für eine Welle der Empörung im Netz gesorgt, nachdem sie sich über Chinesen lustig gemacht hatte. Das bedauert sie im Nachhinein zutiefst.

Die Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker hat sich für einen rassistischen Auftritt in einer italienischen Satireshow entschuldigt.

Sie hatte sich in der TV-Sendung „Striscia la notizia“ zusammen mit ihrem Co-Moderator Gerry Scotti mit Grimassen und L- statt R-Lauten über Chinesen lustig gemacht. „Es tut mir wirklich leid, falls ich jemanden damit verletzt habe“, sagte die in der Schweiz geborene 44-Jährige in einem am Mittwoch auf der Plattform Instagram geposteten Video.

Die Show des Medienunternehmens Mediaset war am Montag ausgestrahlt worden und hatte daraufhin eine Welle der Empörung vor allem in sozialen Medien ausgelöst.

„Mir ist klar geworden, dass wir in Zeiten leben, in denen Menschen empfindlich in Bezug auf ihre Rechte reagieren, und ich war so naiv, das nicht bedacht zu haben“, erklärte die frühere Co-Moderatorin der ZDF-Samstagabendshow „Wetten dass..?“. Sie sei keine Rassistin.