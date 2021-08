Mike Heiter ist sich sicher: Dieser Promi gewinnt „Kampf der Realitystars“

26.08.2021 15:13 Uhr

Promis im tiefen Tal der Tränen: Gleich drei Bewohner mussten in der letzten Folge die Sala verlassen: Den Anfang macht „Kampf der Realitystars“-Gigant der ersten Stunde Chris, er wird von Aminata und Gigi nach Hause geschickt – sehr zum Leidwesen der Gruppe um Chrenefer.

Und auch Gigi, der als Neuankömmling diesmal nicht safe war, trifft es. Er bekommt von seinen Sala-Kollegen in der „Stunde der Wahrheit“ das Ticket nach Hause. Ebenso wie Mike Heiter, der damit seinem Baby Laura nachfolgt. Zuvor hatte sich im Saftyspiel „Dirty Minutes“ – Überraschung – Andrej Mangold vor einem Rauswurf gesichert. Wie es Mike nach seinem überraschenden Rauswurf bei „Kampf der Realitystars“ geht, hat er jetzt im RTLZWEI-Interview verraten.

Wie geht es Dir nach Deinem Auszug?

Mir geht’s gut, ich freu mich nach Hause zu kommen, zu Laura zu kommen. Im Endeffekt bin ich glücklich.

Warum haben sie Dich gewählt, was meinst Du?

Keine Ahnung, warum die mich nominiert haben. Ich dachte, ich komm mit jedem klar. Anscheinend nicht, deswegen haben sie mich nominiert.

Würdest Du im Nachhinein etwas anders machen?

Nö, ich habe immer aus dem Bauch heraus gehandelt. Mit denen, wo ich vielleicht am wenigsten klarkam, oder wo mich jemand gestört hat, habe ich meine Meinung vertreten. Ich habe demnach entschieden und so ist es halt.

Was nimmst Du mit?

Ich nehme eine positive Erinnerung und eine schöne Zeit mit Laura mit, coole Menschen kennengelernt zu haben und einfach die Erfahrung an sich gesammelt zu haben und hier sein zu dürfen.

Was waren die Schwierigkeiten mit der Gruppe?

Am Anfang war es natürlich schwer. Aber es ist auch immer schwer in eine Gruppe reinzukommen, wenn die Gruppe schon da ist. Ich glaube, wenn ich von Anfang an drin gewesen wäre, hätte ich nie eine Stimme bekommen, weil die Leute mich dann so gekannt hätten. Z.B. die Sache mit Chris, der konnte nicht mit Laura reden, aus Respekt mir gegenüber, was ich auch verstehe und auch akzeptiert habe. Und deswegen kam man halt nicht so in Kontakt, wie man in Kontakt getreten wäre, wäre man von Anfang an zusammen da gewesen. Deswegen ist es schon eine komische Geschichte, aber alles gut.

Warum, denkst Du, musste Gigi gleich wieder gehen?

Der Gigi ist auch direkt rausgeflogen, einfach weil er später reingekommen ist. Es sieht so aus, als ob es eine Gruppierung um Jenni gibt, mit Kader und Loona und so. Und die denken sich einfach, ok wir gehen jetzt alle zum Finale und die, die reinkommen, die gehen einfach wieder raus. Wenn einer nicht nach unserer Pfeife tanzt, dann schmeißen wir den einfach wieder raus. Das hat Gigi nicht gemacht und deswegen ist er jetzt rausgeflogen.

Auf was freust Du Dich am meisten?

Jetzt geht’s nach Hause, ich freue mich natürlich auf Laura und bin froh, wenn wir dann wieder zusammen zu Hause sind.

Wie war es als Paar in der Sala zu sein?

Also, so eine Erfahrung als Paar, wer macht die denn. Es ist für uns eine Erfahrung fürs Leben, wo wir sagen, ey wir waren zusammen in einer Show, weißt du noch, unsere erste

gemeinsame Show. Find ich cool.

Wer wird gewinnen?

Ich glaube, am Ende wird tatsächlich Cosimo das Rennen machen. Cosimo. Am Anfang so, alle haben ihn unterschätzt, alle denken ach Cosimo und Cosimo, aber Cosimo ist ein Fuchs. Am Ende natürlich muss man dann mit den Spielen gucken, er sagt ja selber in manchen Bereichen ist er jetzt nicht der Stärkste, aber pass auf was ich hier sag, am Ende wird der Cosimo gewinnen.

