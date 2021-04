Muslimische Geistliche kritisieren Shirt von Jay-Z

Der amerikanische Rapper Jay-Z.

08.04.2021 10:03 Uhr

Das Bild einer historischen Moschee auf einem T-Shirt sorgt für Aufregung. Der Designer hatte es im Internet gezeigt - am Körper eines durchaus prominenten Trägers.

Ein von Jay-Z getragenes T-Shirt mit der Abbildung einer historischen kenianischen Moschee hat Kritik von muslimischen Geistlichen erregt.

Das Shirt des kenianischen Designers Zeddie Loky zeigt die Riyadha Moschee in Lamu, die wie die gesamte Altstadt Lamus Weltkulturerbe der Unesco ist. Auf seinem Instagram-Account hatte der Designer ein Foto geteilt, das den Musikmogul Jay-Z mit dem T-Shirt in Santa Monica (Kalifornien) zeigt. Das Direktorium und die Gläubigen der Gemeinde in Lamu seien „verstört und fühlten sich beleidigt“ von dem Foto, teilte die Gemeinde in einem offenen Brief an Loky mit. „Wir sehen das weder als Ehre noch als Privileg“, hieß es weiter.

Es sei ein Affront gegenüber den Gläubigen, dem Gründer der Moschee und der muslimischen Gemeinschaft, wenn Träger eines solchen T-Shirts „Bars, Clubs und andere frevelhafte Orte“ aufsuchten. Die Gemeinde bat um Respekt für die Moschee und darum, das Porträt der Moschee zu entfernen. Wie das Magazin „Nation“ berichtete, entschuldigte sich Loky in einem Brief für die Verwendung des Motivs.