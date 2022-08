„Kniet vor ihrem Geldgeber“ Oliver Pocher schiesst heftig gegen Julian Claßens neue Freundin

Tim Griemens | 10.08.2022, 12:49 Uhr

Oliver Pocher schiesst gegen Julian Claßens Freundin.

Oliver Pochers spitzes Mundwerk bekommt jetzt auch Julian Claßens neue Freundin Tanja Makaric zu spüren. Der Comedian hat ganz schön heftig gegen die Influencerin ausgeteilt.

Vor Oliver Pochers öffentlicher Kritik ist kein Influencer sicher. Sein neuestes Opfer ist jedoch tatsächlich keine andere als Julians neue Freundin Tanja Makaric, gegen die der Comedians einiges in Stellung bringt.

Dabei ist der 44-Jährige eigentlich gerade mit seiner Frau Amira Pocher und ihren gemeinsamen beiden Kindern in Italien und wird sich wohl auch die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Doch wenn die Influencer wieder Mist bauen, ist Oliver Pocher immer im Dienst – und so muss sich auch Julians neue Flamme gut festhalten.

Oliver Pocher demütigt Julians Freundin

Während Julians Ex Bianca Claßen aka „BibisBeautyPalace“ nur sporadisch in der Öffentlichkeit mit ihrer vermeintlich neuen Liebschaft entdeckt wird, geht der 29-jährige Julian Claßen mit seiner scheinbar neuen Flamme ganz anders um. Die Influencerin Tanja Makaric hat er nämlich bereits offiziell zu seiner neuen Freundin erklärt und teilt in seiner Instagram-Story immer wieder romantische Knutschbilder und -videos, die provozierender nicht sein könnten.

Auch wenn diese Provokation wohl eher Bibi gilt, so wurde nun Oliver Pocher auf den Plan gerufen, der sich über das neueste Bild des frischen Pärchens aufgeregt.

Dort ist Julienco auf seiner Luxusjacht zu sehen, wie er inmitten des Persischen Golfs von der Küste von Dubai neben seiner Freundin steht. Sie sitzt in einem sehr knappen rosafarbenen Bikini neben ihm, er hat seine Hand auf ihren Rücken gelegt.

Ein eindeutiges Zeichen für Oliver Pocher – Er hat das Bild in seiner Instagram-Story gepostet und dazu geschrieben: „In Dubai kniet die Frau noch liebevoll vor ihrem Geldgeber!“

Das ist Julians neue Flamme

Dieser fiese Kommentar ist tatsächlich nicht ganz so weit hergeholt. Viele Fans des ehemaligen YouTube-Couples sind gegenüber Julians neuer Freundin sehr skeptisch und werfen ihr vor, dass sie ihn nur für ihre Social Media-Reichweite ausnutzt.

Die Brünette hat schließlich bereits mehrere hunderttausende Follower auf Instagram dazugewinnen können, seitdem sie öffentlich mit Julian liiert ist. Mittlerweile hat sie beinahe die 400.000 Follower auf Instagram erreicht. Geht es hier also um Liebe, oder will sich Tanja einfach nur so schnell wie möglich im Influencer-Business etablieren?

Die „neue Bibi“ konnte sich in den letzten Wochen bereits einige Werbedeals sichern und scheint ihr Luxusleben mit Julian zu genießen. Dass der YouTuber finanziell besser aufgestellt ist als seine neue Freundin, dürfte klar sein – schließlich ist er in Deutschland eine echte Berühmtheit und war zusammen mit seiner Ehefrau Bibi auf YouTube unglaublich erfolgreich. Und genau daher rührt wohl auch Pochers frecher Kommentar, auf den das Pärchen noch nicht reagiert hat.

Oliver Pocher mit seinem Papa auf Reisen

Die scharfe Zunge des Comedians verwandelt sich jedoch in Tränen, wenn es um seinen Papa geht. Zusammen mit ihm ist der im Rahmen der TV-Show „Pocher und Papa auf Reisen“ auf Abenteuerreise und hat sich in der ersten Folge am Dienstagabend mal wieder von seiner sensiblen Seite gezeigt.

Zusammen haben Vater und Sohn lang verschollene Verwandte in Großbritannien besucht und dabei gezeigt, was für Familienmenschen sie doch sind. Wer hätte gedacht, dass Olli Pocher so emotional werden kann? Und trotzdem wird sein Kreuzzug gegen die Influencer-Welt wohl nie ruhen, so wie wir den Comedian kennen.

Übrigens: Teil 2 von „Pocher und Papa auf Reisen“ soll im September folgen, ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.