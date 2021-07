Paris Hilton: 2022 will sie ein Baby

30.07.2021 11:30 Uhr

Paris Hilton hat verraten, wann sie schwanger werden will. Denn in den letzten Tagen die Gerüchte umher, dass sie bereits schwanger sein soll. Doch sie dementierte die Gerüchte vorerst.

Die amerikanische Kolumne „Page Six“ hatte berichtet, dass die Hotelerbin schwanger sei und sich mit ihrem Verlobten Carter Reum auf gemeinsamen Nachwuchs freuen dürfe.

„Ich warte bis nach der Hochzeit“

Doch das revidierte Paris jetzt und erklärte gegenüber „Entertainment Tonight“: „Ich warte bis nach der Hochzeit. Ich kann es gar nicht erwarten, 2022 endlich Kinder zu bekommen.“

Außerdem will sie ihr Leben etwas umstellen, sobald Kinder mit im Spiel sind: „Aber wenn ich eines Tages Mutter werde, werde ich nicht mehr so reisen wie aktuell. Das wäre einfach viel zu viel.“

Viele gratulierten ihr

Die 40-Jährige stellte erst vor wenigen Tagen klar, dass sie nicht schwanger ist. „Als ich aufwachte, hatte ich um die 3000 Textnachrichten – alle meiner fünf iPhones explodierten mit Nachrichten von Leuten, die mir gratulierten und sagten, dass sie sich so sehr für mich freuten. Ich habe von Leuten gehört, von denen ich in Jahren nichts gehört habe“, verriet sie auf ihrem Podcast „This Is Paris“.

Die Blondine erlaubte sich einen kleinen Scherz mit ihren Fans und fügte hinzu: „Ja, ich bin schwanger mit Drillingen. Danke also für die Glückwünsche, ich schätze es wirklich sehr und ich freue mich so sehr darauf, Mutter zu sein.“ Anschließend winkte Paris ab: „Nur ein Witz. Ich bin nicht schwanger. Noch nicht.“