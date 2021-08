Paris Hilton: So pompös-übertrieben wird ihre Hochzeit

18.08.2021 14:37 Uhr

Paris Hilton wird endlich heiraten und ihre Hochzeit soll sich gleich über mehrere Tage erstrecken.

Die Hochzeit von Paris Hilton soll ein „dreitägiges Event“ werden.Die 40-jährige Hotelerbin hat sich Anfang des Jahres mit ihrem Liebsten Carter Reum verlobt und die ‚Cooking with Paris‘-Geschäftsfrau hat nun verkündet, dass während ihrer Hochzeitsfeier „viel passieren“ wird, weshalb die Feierlichkeiten über einige Tage hinweg verteilt werden müssen. Logisch!

In einem Interview bei ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ verriet Hilton: „Es wird ein dreitägiges Event sein – bei uns wird viel passieren.“ Und auf die Frage, wie viele Outfits sie bei den Hochzeitsfeierlichkeiten tragen wird, antwortete die Prominente: „Viele Kleider. Wahrscheinlich 10 – ich liebe Outfitwechsel.“

Hochzeit wird zum Reality-TV-Event

Paris wird nicht nur alle ihre Vorbereitungen für ihren großen Tag in ihrer neuen Reality-TV-Serie ‚Paris in Love‘ mit ihren Fans teilen, sondern hat vor kurzem auch bestätigt, dass ihre Hochzeit ein Teil der Show sein wird. Im Rahmen der Tribeca Film Festival-Premiere ihrer Dokumentation ‚This Is Paris‘ enthüllte der Star: „Wir haben gerade mit den Dreharbeiten für unsere neue Show ‚Paris in Love‘ auf Peacock begonnen. Wir drehen gerade in New York und bereiten uns auf die Kleideranprobe vor und planen einfach nur die Junggesellenparty. Da gibt es eine Menge. Also freue ich mich sehr darauf, das mit all meinen Fans zu teilen.“

Instagram-Liebeserklärung an ihren Carter

Erst kürzlich machte die 40-Jährige ihrem Liebsten auf Instagram eine Liebeserklärung.

Zu einem Foto der beiden auf dem Roten Teppich des Tribeca Film-Festivals schrieb sie: „20 Monate Glück! Eines meiner Lieblingsdinge an dir ist, wie sehr du mich bei allem, was ich tue, unterstützt. Du bist in diesen großen Lebensmomenten immer an meiner Seite und mit dir und uns zusammen fühle ich mich wirklich unaufhaltsam. Mein bester Freund und die Liebe meines Lebens in einem. Ich kann nicht auf weitere Erinnerungen und das Leben warten, das wir zusammen aufbauen. Happy 20 Monthiversary mein Liebster!“