Paris Hilton will ein Baby: "Ich bin nicht mehr an Milliarden interessiert"

23.06.2021 13:59 Uhr

Paris Hilton ist "mehr daran interessiert", ein Baby zu bekommen, als Milliardärin zu werden. Das liegt vor allem daran, dass sie jetzt endlich den richtigen Mann an ihrer Seite hat.

Die 40-jährige Hotelerbin Paris Hilton sagte in ihrer „This Is Paris“-Dokumentation – die auf YouTube verfügbar ist und vor zwei Jahren gedreht wurde -, dass sie früher von Geld angetrieben und motiviert gewesen sei.

Geld war ihre Motivation

Heute jedoch habe sie ihre Haltung zum Thema Geld geändert. Sie erklärte dem „Just for Variety“-Podcast, warum sie nicht mehr eine Milliarde Dollar verdienen möchte:

„Es war früher so ein Ziel von mir, weil ich in meinem persönlichen Leben nicht glücklich war. Und auch einfach durch das, was ich durchgemacht habe, habe ich Geld immer als Freiheit und Unabhängigkeit gesehen und nicht kontrolliert zu werden. Und ich denke, deshalb habe ich mich im Leben einfach darauf konzentriert.”

Paris fügt hinzu: „Und jetzt, wo ich in meinem Privatleben so unglaublich glücklich und verliebt bin, bin ich nicht mehr wirklich an Milliarden interessiert. Ich bin mehr an Babys interessiert.“

Hochzeit im TV

Doch vorerst steht die Hochzeit mit ihrem Verlobten an Carter Reum an. Und Fans können sich freuen, sie wird nicht nur alle Vorbereitungen für ihren großen Tag in ihrer neuen Reality-TV-Serie „Paris in Love“ treffen, sondern auch die Hochzeit selbst in der Show übertragen.

Sie verriet: „Wir haben gerade angefangen, unsere neue Show ‚Paris in Love‘ auf Peacock zu drehen und wir drehen gerade in New York und bereiten uns auf die Kleideranpassung vor und planen einfach den Junggesellinnenabschied. Es gibt eine Menge zu tun. Deshalb freue ich mich sehr darauf, das mit all meinen Fans zu teilen.“ Auf die Frage, ob die Hochzeit selbst im Fernsehen übertragen werde, bestätigte sie: „Ja.“

„Nicht die traditionelle Braut“

Paris deutete auch an, ihre Hochzeit solle „etwas Magisches und ein großer Spaß“ werden und ihr geliebter Hund wird an der Zeremonie beteiligt sein. Sie sagte zu „Entertainment Tonight“: „Weißt du, ich bin nicht die traditionelle Braut. Es muss mein kleiner Chihuahua, Diamond Baby, dabei sein.“ Paris bejubelte außerdem Carter als ihren „Prince Charming“ und bestand darauf, dass sie noch nie jemanden wie ihn getroffen habe.

Auf die Frage, wie es sich anfühle, seine Unterstützung zu haben, sagte sie: „Du bringst mich noch zum Weinen, wenn du solche Fragen stellst. Ich habe noch nie in meinem Leben einen solchen Mann getroffen. Ich war noch nie mit jemandem zusammen, der mich so sehr liebt und unterstützt, mich aufhebt und sich nicht einschüchtern lässt. Er ist einfach mein bester Freund und mein Prince Charming in einem.“