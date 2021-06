Paris Hilton will sich auf Familiengründung fokussieren

Paris Hilton besucht die "This Is Paris"-Premiere während des 20. Tribeca Festivals in Hudson Yards.

23.06.2021 09:46 Uhr

Kind oder Karriere? Für die Hotelerbin Paris Hilton fällt die Antwort eindeutig aus. Die Milliarden interessieren sie gar nicht mehr so sehr.

Reality-Star und Millionenerbin Paris Hilton (40) ist heute nach eigenen Worten mehr an Familie als an Karriere interessiert.

„Bei allem, was ich durchgemacht habe, habe ich Geld immer als gleichbedeutend mit Freiheit und Unabhängigkeit gesehen“, sagte sie im Podcast „Just for Variety“. „Jetzt, da ich in meinem persönlichen Leben so unglaublich glücklich und verliebt bin, bin ich nicht mehr so interessiert an den Milliarden. Ich bin mehr an Babys interessiert.“

Hilton nahm damit Bezug auf die Dokumentation „This Is Paris“, die im September 2020 auf Youtube veröffentlicht wurde. In dem Film hatte das ehemalige It-Girl angekündigt, eine Milliarde Dollar verdienen zu wollen. „Ich denke, das war so ein großes Ziel für mich, weil ich so unglücklich in meinem Privatleben war“, erklärte Hilton im Podcast.

Die Hotelerbin hatte im Februar die Verlobung mit ihrem Freund, dem Geschäftsmann Carter Reum, bekanntgegeben. Im Mai kündigte der Streamingdienst „Peacock“ eine 13-teilige Dokuserie mit dem Titel „Paris In Love“ an, die Hiltons Hochzeitsvorbereitungen zeigen soll.