Pascal Kappés: „Mister Saarland“ mischt „Promi Big Brother“ auf

Pascal Kappés ist auf dem Big Planet gelandet.

12.08.2021 20:15 Uhr

Pascal Kappes: Ex-Fußballer, Schauspieler, Model und Mister Saarland 2019 freut sich auf das Promi Big Brother-Abenteuer und ist bereit für jede Challenge! Ob er am Ende den Titel "Mister Galaxie" absahnen wird?

Am Mittwoch (12. August) ist Pascal Miche?l Kappe?s auf dem „Big Planet“ gelandet und begeistert nicht nur die gesamte Belegschaft von „Promi Big Brother„, sondern auch die Zuschauer. Doch ganz so schwerelos wie im Promi-BB-Weltall lief das Leben des 31-Jährigen nicht immer ab: So erfährt der Sohn von Trainer-Legende Rudi Kappés schon im jungen Alter von elf Jahren einen schweren Schicksalsschlag: 2002 sterben bei einem Verkehrsunfall seine Schwester und sein Vater.

Pascal Kappés schaut nach vorne

Trotz des schlimmen Verlusts schaut Pascal nach vorne. Er spielt Fußball in der 6. Liga, arbeitet als Model und wird 2019 Mister Saarland.

Dennoch ist es nicht einfach mit diesem schrecklichen Verlust zu leben, verrät der Ex-Serien-Star im Gespräch mit Sat.1: „Das Thema ist immer noch sehr präsent. Wenn dein Vorbild, der Papa, auf einmal nicht mehr da ist, dann fehlt etwas. Das wird man nie richtig verarbeiten, aber man muss nach vorne gucken.“

Pascal Kappés auf dem Weg in die Arena. Titel: Promi Big Brother

Diese Werte hat ihm sein Vater vermittelt

Und weiter: „Ich sage immer: Man sollte nie darüber nachdenken, wie sie gestorben sind, sondern wie sie gelebt haben. Nach diesem Motto versuche ich zu leben und das umzusetzen, was mir mein Papa damals beigebracht hat.“

Dabei handelt es sich vor allem um fünf Punkte: „Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt, Danke und Bitte. Und der wichtigste Satz: Barfuß oder Lackschuh – jeder Mensch ist gleich!“

Pascal Kappés outet sich öffentlich

2019 dann der nächste große Schritt im Leben von Pascal: Der junge Vater outet sich öffentlich als bisexuell. „Da ich selbst vom Dorf komme und Fußballspieler bin, war es zunächst schwer, diesen Schritt zu machen. Aber ich habe durch die Bank nur positives Feedback bekommen. Das ist wirklich schön.“

Doch all die harten Zeiten und Schicksalsschläge lassen Pascal, der sich in der RTLZWEI-Serie „Berlin – Tag & Nacht“ in der Rolle des David einen Namen machte, nicht von seinem Weg abkommen.

So könnte er möglicherweise zum ersten „Mister Galaxie“ in der „Promi Big Brother“-Geschichte gewählt werden, wenn die Erdenbewohner fleißig die Hörer in die Hand nehmen und für den Schauspieler anrufen. Möglicherweise steht sein Sieg schon in den Sternen beziehungsweise auf seiner Haut: So hat sich Pascal schon vor seiner „Promi Big Brother“-Teilnahme das Emblem der Sendung auf den Knöchel stechen lassen. Ob das ein Zeichen ist?

Aber erstmal muss er aus dem eigentlich völlig überflüssigen Beef mit Daniela Büchner heil rauskommen, den die hysterische VOX-Auswanderin gleich nach dessen Einzug anzettelte.

Die aktuelle Staffel „Promi Big Brother“ läuft täglich um 20:15 Uhr live in Sat.1.