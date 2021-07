Pietro Lombardi: Geheime Botschaft von Ex-Freundin Laura?

Pietro Lombardi auf der 4. German Comic Con Dortmund im Jahr 2018

06.07.2021 23:57 Uhr

Es kürzlich gab Sänger Pietro Lombardi bekannt sich für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Der Grund für seine mögliche Social-Media-Pause könnte keine geringe als seine Ex-Verflossene Laura Maria Rypa sein. Mit einer geheimnisvollen Botschaftschaft sorgt sie bei ihren Fans derzeit für große Verwirrung.

Der ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner Pietro Lombardi (29) scheint derzeit eine schwierige Zeit zu durchleben. Um wieder voll und ganz zu sich selbst zu finden kehrt der Sänger den sozialen Netzwerken vorerst den Rücken. Und was macht seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa? Die Fachangestellte postet fleißig weiter.

Was meint Laura mit diesem Bild?

Pietro Lombardi fehlt jedwede „Kraft & Energie“, wie er es in seinem letzten Statement kurz vor seiner großen Pause verkündet. Während sich der Vater eines sechsjährigen Sohnes erstmal aus der Öffentlichkeit zurückzieht, verspürt seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa (24) das komplette Gegenteil. Die blonde Influencerin postet was das Zeug hält. Mitunter eine kryptische Botschaft die möglicherweise direkt an den „Señiorita“-Interpret gerichtet sein könnte. „Wann war das letzte Mal, dass du dir gesagt hast: Ich bin gut genug?“, mit diesen Worten meldet sich Laura kurz nach Pietros Bekanntgabe an ihre Instagram-Fans. Was sie wohl damit meinen können?

Lauras Botschaft an Pietro

Verstecke Botschaft an Pietro

Ob wirklich einen Zusammenhang zwischen den poetischen Zeilen und ihrer On-Off-Beziehung zum Künstler stehen weiß die 24-Jährige nur selbst. Fakt ist, dass Laura genau weiß, welche Wirkung eine solche Art von Postings haben können. Ob es pure Absicht war oder wirklich nur eine zufällige Aktion? Feststeht, dass der Musiker momentan eine Selbstfindungsphase durchlebt in dem Pietro offensichtlich von großen Selbstzweifeln geplagt wird. Mit der Botschaft könnte die Hundebesitzerin versuchen ihren Ex-Freund aufzubauen und zu motivieren. Hoffen wir, dass Pietro auch außerhalb der sozialen Medien Unterstützung von Laura bekommt.

Sie waren gemeinsam im Urlaub

Wie der Beziehungsstatus zwischen Pietro und seiner Laura aktuell aussieht weiß niemand so richtig. Erst vor wenigen Wochen genießen die früheren Turteltauben einen gemeinsamen Urlaub in Griechenland. Könnte ein Vorfall in dieser Zeit der Auslöser für das plötzliche Social-Media-Aus sein? Die Fans des Sängers sind sich sicher: Schuld ist einzig und alleine Laura. Denn bereits in der Vergangenheit machte es den Eindruck als würde dem sonst so lebensfrohen Ex-Juror das ständige Hin und Her schwer zu schaffen machen. Hoffentlich erholt sich der Chartstürmer ganz schnell.

Fans sind wütend

Während sich der 29-Jährige zurückgezogen hat und versucht wieder an Kraft und Energie zu tanken lassen die Anhänger des Künstlern ihrer Wut freien Lauf. Unter dem Statement, welches Pietro auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte kommentieren seine Follower was das Zeug hält. Dabei geht es fast hauptsächlich um Laura Maria, die für viele der eigentliche Auslöser ist. „Lass diese toxische Laura endlich aus deinem Leben. Merkst du es nicht?“, schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: „Die famegeile Laura hat dich zerstört! Schade für dich – sie hat ja jetzt ihre Kooperationen!“ Ob die Liebesgeschichte der beiden wirklich für immer beendet bleibt abzuwarten.