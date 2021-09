Pietro Lombardi: Plant er eine eigene TV-Show?

Pietro Lombardi bei Deutschland sucht den Superstar

20.09.2021 15:42 Uhr

Sänger Pietro Lombardi taucht nach einer längeren Instagram-Auszeit, die er im Juli verkündete, wieder in den sozialen Medien auf. Ganz zur Freude seiner Fans, die ihm in einer Fragerunde erstmals wieder persönliche Details herauslocken konnten.

Pietro Lombardi (29) ist endlich zurück auf Instagram – Nach seiner fast viermonatigen Pause unterhält der ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner seine Follower mit nagelneuem Content. Unter anderem machte der Kappenliebhaber eine geheimnisvolle Andeutung, was seine zukünftigen Karrierepläne betreffen könnte.

Es könnte schon bald eine Pietro-Show geben

Nach seinem großen Social-Media-Comeback dürfen sich die Anhänger des Künstlers offenbar wieder auf jede Menge neue Projekte freuen. Unter anderem wird der Vater eines sechsjährigen Sohnes in einem Q & A gefragt, ob eine neue Show geplant sei. Statt einer Antwort gab es einen vielsprechenden Emoji, der sich den Finger auf den Mund legt und somit zum Schweigen animiert! Klingt als würde Pietro derzeit einiges planen, was er bislang noch nicht verraten darf…

Pietro beim ZDF-Fernsehgarten

Pietro hat bereits Show-Erfahrung

Ob der „Cinderella“-Interpret eine eigene TV-Show ins Leben rufen wird oder nur Teil einer bereits bestehenden Fernsehsendung sein wird – ist unklar. Es bleibt spannend. TV-Erfahrung konnte Pietro schließlich schon mit seiner Ex-Frau Sarah Lombardi sammeln. Im Rahmen einer Doku-Soap ließen sich beide 2015 bei der Hochzeit, im Urlaub und beim Hausbau begleiten.

Nicht zu vergessen ist seine Teilnahme an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ vier Jahre zuvor und 2019/2020 kehrte er sogar als Juror dahin zurück.

Pietro beim Strandkorb Open Air

Große Instagram-Panne

Sein Einstieg zurück in die Instagram-Welt verlief aber nicht so reibungslos wie geplant. Denn nachdem der 29-Jährige seine groß ankündigte Hörprobe online stellen wollte, ging bei der Veröffentlichung einiges schief. Die Plattform ließ den Clip kurzerhand sperren, ganz zum Ärger von Pietro. „Also, wenn ich nicht Eigentümer des Songs bin wer? Muss wohl Wolfang Petry sein“, schrieb der Ex-Castingteilnehmer wütend. Schlussendlich konnte er seinen Song mit kleiner Verspätung aber doch noch hochladen.

Singt er hier für Laura?

„Ich liebe dich, doch ich scheiß auf dich. Du verdienst mich nicht, doch ich liebe dich“ singt der Künstler unter anderem. Ob diese Zeilen an seine Ex-Partnerin Laura Maria Rypa gerichtet sind? Schließlich durchlebte das einstige Paar kurz vor der Instagram-Pause des Castingstars, eine turbulente Zeit. Die Liebesgeschichte der beiden endete leider ohne Happy End. Mit seinem neuen Track könnte der Juror seine gescheiterte Beziehung nun endgültig verarbeitet haben.

Er hat noch nie Alkohol getrunken

„Hast du in deiner Auszeit viel Alkohol getrunken? Hab da so einiges gelesen“, fragte ihn einer seiner 2 Millionen Fans. Mit der Antwort des deutschen Sängers hätte wohl niemand gerechnet. „Ich habe noch nie Alkohol getrunken in meinem Leben“, kommentierte der in Karlsruhe geborene Sänger trocken. Dass so etwas heutzutage sehr selten ist, weiß wohl auch der „Ti Amo“-Star. Leute die tatsächlich noch NIE einen Schluck Alkohol probiert haben? Selten, doch Pietro gehört dazu, wie er selbst ausplauderte.