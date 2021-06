Pietro Lombardi und Ex Laura im Urlaub: „Vielleicht kommen sie als Paar wieder!“

22.06.2021 13:30 Uhr

Das ist der klassische Fall einer endlosen On-Off-Beziehung! Pietro Lombardi scheint einfach nicht von seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa loszukommen. Jetzt sind sie zusammen im Urlaub auf Kreta!

Im September letzten Jahres stellte Pietro Lombardi die Influencerin Laura Maria Rypa als seine große Liebe vor. Er wolle mit ihr alt werden, betonte er damals.

Zwei Mal schon getrennt!

Nicht einmal zwei Monate später verkündeten die beiden ihr Liebes-Aus und die große Liebe war damit schon wieder beendet – vorerst. Denn immer wieder wurden die beiden zusammen gesichtet.

Und tatsächlich, Anfang 2021 sollen es Pietro und Laura mal wieder miteinander versucht haben. Aber auch diesmal scheiterte die Beziehung und im März verkündete er das erneute Liebes-Aus. Damals sagte er sogar: „Für mich persönlich war ich Mittel zum Zweck, aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Das wird auch die Gegenseite nicht bestätigen. Dieses Kapitel ist für mich abgeschlossen.“ Er wünsche sich für die Zukunft eine Frau, „die zu 100 Prozent hinter mir und zu mir steht“.

Gemeinsam auf Kreta

Nun die Wende! Denn Laura und Pietro wurden gemeinsam am Flughafen gesichtet, düsten zusammen nach Kreta, denn dort feiert einer von Pietros engsten Freunden seinen Geburtstag.

Das Influencer-Paar Baris Stories und Jasmin Azizam befindet sich bereits seit einigen Tagen auf Kreta und anlässlich seines 26. Geburtstages, flogen nun auch Pietro und seine Laura nach Griechenland.

Natürlich alles Undercover! Weder sie noch er zeigten den jeweils anderen in ihrer Insta-Story, sie kündigte nur geheimnisvoll an, dass es für sie jetzt spontan in den Urlaub gehe – natürlich aber nicht mit wem!

Sie wollen „mal schauen“

Jetzt verrät ein Insider aber, was wirklich zwischen Pietro und seine Immer-mal-wieder-Freundin geht. „Beide haben sich ausgesprochen und sich spontan entschieden, ein paar Tage wegzufliegen, um einfach mal zu schauen“, so ein Freund gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Der besagte Insider könne sich außerdem vorstellen, dass die beiden doch wieder zueinander finden: „Vielleicht kommen sie ja als Paar wieder“, erklärt er weiter!

Bleibt also abzuwarten, ob die beiden es ein drittes Mal versuchen…

(TT)