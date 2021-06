Pietro Lombardi wieder mit seiner „alte Liebe“ zusammen?

22.06.2021 08:53 Uhr

Ist Pietro Lombardi, der Liebling der Nation, nun doch wieder mit Laura Maria Rypa zusammen? Die hatten sich nach kurzer Liason gerade erst getrennt.

Im März hatte sich das Paar nach einer kurzen, aber scheinbar leidenschaftlichen On-Off-Beziehung zunächst endgültig getrennt. Nun scheint es aber so, als wäre dieser Zeitraum nur eine weitere Off-Phase gewesen. Beide wurden nämlich zusammen gesehen!

Laura hat mehr verraten

Das vermeintliche Paar soll nämlich aktuell gemeinsam im Urlaub sein. Ein Insider hat Pietro Lombardi und die bildschöne Laura Maria Rypa gemeinsam am Flughafen beobachtet, wie sie mit ihren Koffern an einem Schalter warteten. Dass Laura in die Ferien fliegt, hatte sie ihren Fans bereits in ihrer Instagram-Story verraten: „Mein Koffer ist gepackt, gleich geht es für mich an den Flughafen. Ihr werdet später sehen, wo es für mich hingeht. Ich werde euch mitnehmen, ich mach eine Roomtour.“

Pietro Lombardi gesichtet

Dass ausgerechnet Pietro Lombardi ihre Begleitung ist, hat die Rechtsanwaltsgehilfin verschwiegen. Allerdings handelt es sich bei dem Mann am Flughafen unverkennbar um den Sänger, denn Fotos des Insiders, die Promiflash vorliegen, zeigen ihn in einem Outfit, dass Pietro auch in seinen eigenen Instagram-Storys am gleichen Tag trug. Scheint so, als sei der Funke hier doch noch nicht ganz erloschen. Die Fans würden sich über einen glücklich verliebten Pie sicher freuen. (Bang)