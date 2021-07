Pietro Lombardis Date Doina erklärt: „Ich habe ihn besser kennengelernt!“

Pietro Lombardis Date Doina erklärt: "Ich habe ihn besser kennengelernt!"

27.07.2021 11:11 Uhr

Pietro Lombardi traf sich vor einigen Tagen in Wien mit einer dunkelhaarigen Frau und alle fragen sich nun: Ist das seine neue Freundin? Nun klären die beiden auf, was zwischen ihnen geht!

Vor einigen Tagen spazierte Pietro Lombardi durch Wien, an seiner Seite eine schöne Brünette! Bei ihr soll es sich um die Influencerin Doina Barbaneagra handeln.

Wer ist Doina?

Schnell kamen die ersten Gerüchte auf, dass sie vielleicht die neue Flamme von Pietro sein könnte. In sein optisches Beuteschema würde Model Doina definitiv fallen.

Doina ist ehemalige Kandidatin bei „Austria’s Next Topmodel“, war zuvor mit dem Ex-US5-Sänger Mykel Johnson liiert und ist heute eine erfolgreiche Wiener Influencerin.

Das geht wirklich zwischen ihnen

Nun lüftet Pietro endlich das Geheimnis, was die beiden verbindet. Laut seiner Aussage war er beruflich in Wien unterwegs und traf sich dann in seiner freien Zeit mit Doina.

„Ich habe die Spekulationen mitbekommen. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Es gibt keine neue Freundin. Man kann sich ja wohl mit jemandem treffen, ohne mit ihm zusammen zu sein“, erklärt er gegenüber RTL.

Das sagt Doina

Das bestätigt auch Influencerin Doina gegenüber RTL und erklärt: „Wir haben uns in Wien getroffen, ich habe ihm ein bisschen Wien gezeigt und ihn besser kennengelernt.“

Ob es bei diesem einen Treffen bleiben wird? Immerhin liegen zwischen Wien und Köln, dem Wohnort von Pietro, doch einige Kilometer Entfernung.

Doch kein Liebes-Comeback mit Laura

Noch vor wenigen Wochen sah es bei Pietro ganz stark nach einem Liebes-Comeback mit seiner Ex Laura Maria Rypa aus. Nach zwei Versuchen waren sie im Juni gemeinsam im Urlaub.

Doch mehr als einige schöne Tag in Griechenland war es dann wohl doch nicht, wenn der Sänger sich jetzt schon wieder mit anderen Frauen trifft. Manchmal sollte man die Ex einfach Ex sein lassen…

(TT)