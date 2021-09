Pietro Lombardis neuer Song an Ex Laura Maria gerichtet?

Pietro Lombardis neuer Song an Ex Laura Maria gerichtet?: "Ich scheiß auf dich!"

20.09.2021 12:44 Uhr

Erst vor wenigen Tagen feierte Pietro Lombardi mit einem emotionalen Video sein Instagram-Comeback, nun gibt es musikalischen Nachschub mit einem Snippet von seinem kommenden Song. Ist dieser an seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa gerichtet?

Drei Monate hatte sich Pietro Lombardi aus der Öffentlichkeit zurück gezogen, den Grund dafür nannte er in einem neuen Video. Der Sänger fühlte sich leer und brauchte viel Zeit für sich.

Er hat einen neuen Song angekündigt

Nun ist er aber wie gewohnt zurück und kündigte auch neue Musik an. Denn die letzten Woche nutzte er auch dazu, um im Studio an neuen Songs zu tüfteln.

So schreibt er: „Endlich darf ich euch den neuen Song zeigen!!! Ich freue mich sehr, weil ich mir in meiner Pause die Zeit genommen habe, um an einem neuen Stil zu arbeiten. Ich hoffe, dass euch der neue Song gefällt.“

Ist der Song an seine Ex Laura Maria gerichtet?

In einem kurzen Snippet können seine Fans und Follower jetzt in Pietros neuen Song „Lüg mich an“ reinhören und darin singt er die Zeilen: „Ich liebe dich, doch ich scheiß auf dich, du verdienst mich nicht!“

Sind diese Zeilen etwa an seine On-Off-Freundin Laura Maria Rypa gerichtet? Weiter heißt es in dem Song: „Lüg mich an, sag das du mich liebst. Erzähl mir noch einmal, dass es für dich nur einen gibt. In meinem Herzen war ein Platz, jetzt ist er nicht mehr da!“

Seit einem Jahr On-Off mit Ex-Freundin Laura

Klingt verdächtig danach, dass Pietro über seine vergangenen Beziehung mit Laura Maria singt. Sie stellte er vor genau einem Jahr als seine große Liebe vor, kündigte an, dass sie die Frau sei, mit der alt werde wolle. Sie war die erste Freundin nach seiner gescheiterten Ehe mit Sarah Engels.

Doch nach rund sechs Wochen war diese Liebe aber schon wieder vorbei und auch wenn es danach ein wildes On-Off zwischen den beiden gab, sind sie offiziell nicht mehr zusammen.

Vielleicht verarbeitet Pietro mit diesem Song die turbulente Beziehung zu seiner Ex, die leider nur wenige Wochen halten sollte.

Ihr Ex-Flirt kommentierte das Video

Seltsam ist aber auch: Vor einigen Monaten verriet Laura Maria, dass sie in der Zwischenzeit einen anderen Mann gedatet habe, hierbei handelt es sich um dem „Bachelorette“-Teilnehmer Jona Steinig. Nach einigen Treffen soll Laura Maria aber gemerkt haben, dass sie noch Gefühle für ihren Ex-Freund Pietro gehabt hatte und beendete die Kennenlernphase mit Jona.

Nun kommentierte genau dieser Mann das Video von Pietro Lombardi und schrieb darunter: „Stark Bruder, aber du weißt auf welchen Song ich warte!“ In welcher Verbindung Jona und Pietro stehen ist nicht bekannt.

(TT)