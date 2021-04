Prinz Harry in Doku-Serie über „Invictus Games“

Prinz Harry gratuliert einem Mitglied des Rollstuhl-Basketballteams der Vereinigten Staaten bei den Invictus Games 2018.

06.04.2021 18:59 Uhr

Die Stiftung von Prinz Harry und Herzogin Meghan produziert eine Serie über die „Invictus Games“, die Harry ins Leben gerufen hat.

Die Zusammenarbeit der Stiftung Archewell von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) mit Netflix bringt erste Resultate.

Wie der Streamingdienst am Dienstag mitteilte, produziert Archewell eine Doku-Serie über den von Harry ins Leben gerufenen Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldaten namens „Invictus Games“. Prinz Harry werde bei der Netflix-Doku mit dem Titel „Heart of Invictus“ sowohl vor der Kamera in Erscheinung treten als auch als Producer tätig sein, hieß es in der Mitteilung.

„Ich fiebere dem entgegen, was da kommt und ich bin extrem stolz auf die Invictus-Gemeinschaft, die zu weltweitem Zusammenwachsen, Potenzial in den Menschen und fortwährendem Einsatz anregt“, sagte Harry der Mitteilung zufolge. Wann die Dokumentation abrufbar sein wird, war zunächst unklar.

Für Harry sind die „Invictus Games“ eine Herzensangelegenheit. Sein eigener Einsatz in Afghanistan hatte ihn tief geprägt. Zwar musste er mit dem Abschied aus dem engeren Kreis der Königsfamilie im vergangenen Jahr inzwischen auch seine Funktion im Militär aufgeben, doch den „Invictus Games“ bleibt er verbunden. Der Sportwettbewerb soll zum nächsten Mal im niederländischen Den Haag im kommenden Jahr ausgetragen werden.