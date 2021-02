Prinz Harry und Herzogin Meghan erwarten zweites Baby

14.02.2021 20:51 Uhr

Der britische Prinz Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, erwarten ihr zweites Kind. Das Paar sei überglücklich, zitierte die Nachrichtenagentur PA einen Sprecher des Paares.

Der erklärte: „Wir können bestätigen, dass Archie bald ein großer Bruder sein wird. Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind überglücklich, dass sie ihr zweites Kind erwarten“.

Neues Pärchen-Foto

Unterdessen lud Misan Harriman, der Fotograf des Paares, am Sonntagabend ein märchenhaftes Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram hoch. Darauf ist schon ziemlich deutlich Meghans Baby-Bauch zu sehen. Dazu schrieb er: „Meg, ich war bei deiner Hochzeit dabei, um mitzuerleben, wie diese Liebesgeschichte beginnt, und meine Freund, es ist mir eine Ehre, sie festzuhalten. Herzlichen Glückwunsch an den Herzog und die Herzogin von Sussex zu dieser freudigen Nachricht!“

Am 6. Mai 2019 wurde Archie Harrison Mountbatten-Windsor, das erste Kind des Paares, geboren. Im November 2020 erzählte Meghan Marke in einem Essay in der „New York Times“ erstmals von ihrer im Juli 2020 erlittenen Fehlgeburt.

