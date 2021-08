„Promi Big Brother“-Steckbrief (2): „Bachelor“-Gewinnerin Mimi Gwozdz

03.08.2021 17:30 Uhr

Am Freitag, den 6. August, startet endlich wieder "Promi Big Brother" und die ersten acht Bewohner für den TV-Knast wurden bereits bekanntgegeben. Eine von ihnen ist "Bachelor"-Gewinnerin Mimi Gwozdz.

Die neunte Staffel von „Promi Big Brother“ startet am Freitag und der Sender Sat.1 hat bereits die ersten Kandidaten preisgegeben. Alle weiteren Kandidat:innen will der Sender am 5. August bekannt geben.

Woher kennt man Mimi?

Mimi Gwzodz kennt man aus der letzten „Der Bachelor“-Staffel, sie ging als Siegerin aus dem Format hervor. Den Mann bekam sie am Ende trotzdem nicht, denn er entschied sich nach dem Finale für die Zweitplatzierte.

„Promi Big Brother“ sieht die 27-Jährige daher als ihre Chance: „Ich muss den Leuten auch mal zeigen, dass ich noch eine ganz andere Seite habe als die Heulsuse Mimi vom ‚Bachelor‘“. Für die gelernte Bürokauffrau ist „Promi Big Brother“ ganz neues Terrain: „Bisher hatte ich noch keinen großen Kontakt zu Promis und weiß nicht, wie die so drauf sind“, gibt Mimi zu

Bei „Promi Big Brother“ verlieben?

Man kennt Dich aus „Der Bachelor”. Trotz letzter Rose wurdet ihr kein Paar. Ist Dein Herz davon inzwischen geheilt?

„Definitiv! Da Niko mich so behandelt hat, sehe ich gar mehr nicht ein, verletzt oder traurig zu sein. Er ist es einfach nicht wert.“

Kannst Du Dir vorstellen, Dich bei „Promi Big Brother“ zu verlieben?

„Ich plane das jetzt nicht oder lege es darauf an. Aber sag niemals nie. Wenn mein Traumtyp dabei sein sollte, werde ich mich nicht davor verschließen. Ich lasse das alles auf mich zukommen.“

Wie sollte Dein Traummann sein und wie kann er Dein Herz erobern?

„Er sollte humorvoll, aufmerksam und ein Familienmensch sein. Einfach eine tolle Ausstrahlung haben.“

Du hast mal gesagt, dass Du Dich selbst für den „Bachelor” beworben hast, um Deiner Familie zuvorzukommen. Was sagt sie jetzt zu Deiner Teilnahme bei „Promi Big Brother”?

„Die finden das einfach geil. Meine Familie hat schon immer ‚Big Brother‘ und ‚Promi Big Brother‘ geschaut, sie sind richtige Fans. Dass ich dabei bin, können sie noch gar nicht richtig glauben. Wahrscheinlich erst, wenn sie mich dann wirklich im Fernsehen sehen. Aber sie unterstützen mich hundertprozentig.“

Du bist kürzlich nach Köln gezogen. Was gefällt Dir denn besonders an der Domstadt? Welche Pläne hast Du?

„Ich wollte einfach einen Neuanfang. Besonders gefallen mir hier die Menschen. Egal, wo man wen trifft, sie sind alle total herzlich und offen. Die Kölner lieben es, neue Leute kennenzulernen. Da ist man irgendwie nie alleine.“

Hast Du WG-Erfahrung?

„Nicht wirklich. Ich war zwar beim ‚Bachelor‘ in der Villa oder auf Klassenfahrt, aber richtige WG-Erfahrung habe ich nicht.“

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst Du lieber unbeobachtet?

„Ich glaube, wenn ich mal traurig bin. Und was das Thema Körperpflege angeht: Wahrscheinlich dusche ich im Bikini. Vielleicht auch mal oberkörperfrei. Oder doch nackt? Ich weiß es noch nicht. Kommt darauf an, wie wohl ich mich fühle.“

Diese Stars sind noch dabei

Neben „Bachelor“-Gewinnerin Mimi sind außerdem noch dabei:

Schlagersängerin und RTL-Dschungelkönigin Melanie Müller

Lottofee Heike Maurer

TV-Bauer Uwe Abel („Bauer sucht Frau“)

Reality-Sternchen Rafi Rachek

Hellseher Daniel Kreibich

Modedesigner Eric Sindermann

Spielerfrau Ina Aogo

Die neunte Staffel von „Promi Big Brother“ wird ab dem 6. August in Sat.1 ausgestrahlt. Alle weiteren Kandidaten will der Sender am 5. August bekannt geben.