„Promi Big Brother“-Steckbrief (8): Schlagersternchen Melanie Müller

05.08.2021 18:00 Uhr

Am Freitag startet die neunte Staffel von "Promi Big Brother" und unter den bereits jetzt bekanntgegebenen Kandidaten tummelt sich eine echte Reality-Queen: Melanie Müller.

Es gibt nahezu kein Format, an den Schlagersängerin Melanie Müller noch nicht teilgenommen hat. Deswegen entert sie nun den wohl berühmtesten TV-Container.

Das ist Melanie Müller!

Wenn Melanie Müller die berühmteste Person in einem TV-Format ist, sagt das viel über den Rest der Kandidaten aus! 2013 brachte sie den „Bachelor“ Jan Kralitschka mit einem hüllenlosen Auftritt ins Schwitzen, 2014 erkämpft sich die Blondine die Dschungelkrone.

Mittlerweile ist die Zweifach-Mama, Buch-Autorin, Ballermann-Sängerin und erfolgreiche Unternehmerin aus dem TV nicht mehr wegzudenken. „Bei ‚Promi Big Brother‘ ist alles noch eine Spur krasser“, erwartet die 33-Jährige und gesteht: „Ich hasse WG-Leben“. Warum? „Jeder hat seine eigene Macke und seinen eigenen Lebensstil, das kann stressig werden. Vor allem, wenn es viele fremde Leute auf einem Haufen sind, die ich wahrscheinlich nicht leiden kann (lacht).“

Strategie für den Sieg

Melanie Müller macht kein Geheimnis daraus, dass sie bei „Promi Big Brother“ mitmacht, um am Ende das Preisgeld einzuheimsen. Denn ihr als Künstlerin hat die Coronapandemie finanziell sehr zugesetzt! Im Interview mit Sat1 verrät sie:

Du konntest Dir bereits die Dschungelkrone sichern. Wie lautet Deine Strategie für „Promi Big Brother“?

„Im Grunde kann man keine Strategie planen. Ich gehe als Melanie rein und komme als Melanie raus. Ich glaube, 80 Prozent der Menschen, die mich kennen, lieben mich und die anderen hassen mich. Und die, die mich bei ‚Promi Big Brother‘ das erste Mal sehen, sagen hoffentlich: Die ist, wie sie ist. Ich werde keine Rolle spielen.“

Welche Eigenschaften bringst Du in die Wohngemeinschaft mit ein?

„Ich koche gerne. Vor allem, weil ich das Zeug, das da gebraut wird, auch selbst gerne essen möchte. Ich habe kein Problem damit, was wegzuräumen. Man kann mich ärgern und nerven, aber was mich stört, das sage ich. Ich bin keine, die sich duckt.“

24 Stunden unter Kamerabeobachtung ist für Dich nichts Neues: In welcher Situation wärst Du lieber unbeobachtet?

„Ich laufe ab und zu ganz gerne nackt rum. Nicht, weil ich im Fernsehen bin, sondern weil ich nicht im Bikini duschen gehe, das ist eklig. Wenn keine Kamera dabei ist, während ich mir die Beine rasiere, wäre das nicht schlecht. Ich gehe mit 33 ja nun auch auf die 40 zu (lacht). Und wenn ich beim Schlafen den Mund offen habe, ist das auch nicht gerade das erotischste Bild von mir.“

Was brauchst Du im täglichen Leben, um Dich wohlzufühlen?

„Essen! Ich liebe gutes Essen und gute Küche. Dafür geben wir gerne Geld aus. Aber ich gehe davon aus, dass ich mindestens 60 Prozent meiner Zeit im ärmeren Bereich verbringen werde, wenn es dieses Jahr einen gibt. Ich werde also Hunger leiden. Wichtig ist mir außerdem noch ein gutes Kissen.“

Bei „Promi Big Brother“ ist oft Teamwork gefragt. Bist Du ein Alphatier oder Mitläufer?

„Ich kann im Team arbeiten, aber ich mache Sachen oft lieber alleine, weil es dann schneller geht und weil dann nicht so viele Fehler passieren. Wenn ich dann was vermassle, weiß ich, es ist mein Fehler. Ich habe gerne den Überblick. Ich weiß zwar, dass manchen Sachen am besten im Team funktionieren, aber oft denke ich: Ach, setz dich hin, ich mach’s selbst.“

Wie reagierst Du in Konfliktsituationen?

„Bei mir muss immer alles ausdiskutiert oder wenigstens angesprochen werden. Ich bin ein sehr offensiver Mensch, der genau wissen will, was da gerade schiefgelaufen ist. Wenn jemand hinter meinem Rücken redet, kann ich damit gar nicht! Und wenn ich denjenigen anspreche und der mir auch noch ins Gesicht lügt, dann wird’s komisch. Auf der anderen Seite hänge ich mich aber auch nicht mehr überall rein. Wenn sich zwei ‚Kinder‘ wegen sinnloser Sachen streiten, dann lasse ich sie halt und gehe nicht wie eine Irre dazwischen. Jedenfalls solange das die Gruppe nicht kaputtmacht und niemand leidet.“

Wen oder was wirst Du am meisten vermissen?

„Meine Familie und gutes Essen.“

Ich bin die perfekte „Promi Big Brother“-Bewohnerin, weil …

„… ich WG-Leben hasse!“

Die neunte Staffel von „Promi Big Brother“ wird ab dem 6. August in Sat.1 ausgestrahlt. Alle weiteren Kandidaten will der Sender am 5. August bekannt geben.