Sarah Engels: „Mama zu sein ist eine echte Herausforderung“

19.07.2021 14:13 Uhr

Sarah Engels teilt einen bewegenden Instagram-Post und öffnet sich ihren Fans und Followern. Auch sie hat immer mal wieder mit Selbstzweifeln zu kämpfen.

Die Sängerin ist derzeit schwanger mit ihrem zweiten Kind. Sechs Jahre nach der Geburt von Söhnchen Alessio erwartet sie zusammen mit ihrem Ehemann Julian Engels eine Tochter.

Sie hat Selbstzweifel

Ihren Fans gesteht Sarah nun, dass sie auch nach all den Jahren als Mutter manchmal an sich selbst zweifelt. „Schon bald bin ich einfach zweifache Mama – dabei würde ich doch selbst manchmal am liebsten noch weinend auf Mamas Schoß einschlafen“, schreibt sie.

Dazu teilt die hübsche Brünette ein Foto, das sie in einem liebevollen Moment mit ihrem Sohn zeigt. Alessio schmiegt sich an Sarahs Babybauch, während sie ihm zärtlich durch die Haare fährt.

„Mama zu sein ist eine echte Herausforderung“

„Mama zu sein ist manchmal eine echte Herausforderung und trotzdem gibt es nichts Schöneres auf dieser Welt, als wenn sich diese zwei kleinen Händchen nach dir ausstrecken und ‚Mama‘ sagen – und dich dann fest an sich drücken“, beschreibt die Musikerin ihre besondere Verbindung zu ihrem Nachwuchs.

Das kommt auch bei den Fans gut an. „Du bist eine so tolle Mutter, Sarah“, lobte sie ein Follower. Vor allem bei anderen Müttern konnte die 28-Jährige mit ihrem Beitrag punkten. „Kenne ich zu gut“, kommentierte eine Userin, während eine weitere schrieb: „So ist es… geht mir manchmal auch noch so.“