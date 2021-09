Sarah Jessica Parker: So groß sind ihre Kinder geworden!

Sarah Jessica Parker: So sehen ihre Kinder aus!

12.09.2021 22:46 Uhr

Die drei Kinder von Sarah Jessica Parker bekommt man nie zu Gesicht. Jetzt macht die Schauspielerin eine Ausnahme.

Wir wissen alles über das Liebesleben Carrie Bradshaw, aber so gut wie gar nichts über das Privatleben ihrer Darstellerin Sarah Jessica Parker.

Die Schauspielerin gestattete ihren Fans und Followern diese Woche einen seltenen Einblick in ihre Familie. Die 56-Jährige postete Fotos ihrer drei Kinder, die inzwischen schon richtig groß geworden sind.

Drei Kids im High School-Alter

Sarah Jessica Parker freut sich, dass ihre Kinder endlich wieder in die Schule und ins College gehen dürfen. Zur Feier des ersten Schultags postete die 56-jährige „Sex and the City“-Darstellerin heute jeweils ein Bild ihrer drei Kinder.

Zusammen mit Matthew Broderick (59) hat die Ikone den 18-jährigen Sohn James und die 12-jährigen Zwillingstöchter Tabitha und Marion.

25 Jahre mit Matthew Broderick

Die Ehe von Jessica Parker mit Matthew Broderick gehört zu den wenigen Promi-Verbindungen in Hollywood, welche die Jahrzehnte überdauerte. Sie und Matthew Broderick gaben sich im Mai 1997 das Ja-Wort! Dieses Jahr feierten die Weltstars ihren 24. Hochzeitstag.

Leben jenseits der Presse

Natürlich durchlebte die Beziehung der beiden Stars ihre Höhen und Tiefen. So soll er sie während der Dreharbeiten zum ersten „Sex and the City“-Kinofilm mit einer anderen Frau betrogen haben.

Die Schauspielerin schwieg lange zu den Gerüchten und bestätigte sie irgendwann indirekt. In einer Interview mit der Modezeitschrift „Harper’s Bazaar“ im September 2013, beotnte sie aber ebenso, dass das Geheimnis ihrer Ehe darin bestehe, ein Leben fernab der Paparazzi zu führen.