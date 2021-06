Sarah Knappik zum ersten Mal Mutter geworden

Sarah Knappik freu sich über eine Tochter.

14.06.2021 14:13 Uhr

Ihr Kind ist schon ein paar Wochen alt: Jetzt verrät Sarah Knappik den Namen ihrer Tochter und Details zur Geburt.

Die frühere Kandidatin im RTL-Dschungelcamp, Sarah Knappik, hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. „Marly ist so ein liebes Baby. Sie weint kaum, lacht viel und beschwert sich wenig. Nur wenn ihr langweilig ist, meckert sie ein bisschen“, sagte die 34-Jährige der „Bild“-Zeitung.

Dem Bericht zufolge wurde die Tochter bereits vor acht Wochen geboren – zwei Wochen vor dem errechneten Termin und per Kaiserschnitt. „Eine normale Geburt wäre für mich aufgrund ihrer Größe zu gefährlich gewesen“, sagte Knappik.

Knappik hatte ihre Schwangerschaft erst im siebten Monat öffentlich gemacht. „Ich freue mich so sehr, dass ich in diesem Leben noch Mama sein darf. Ich hatte eigentlich mit der Babyplanung abgeschlossen“, sagte sie nun der „Bild“. Es gebe so viele Frauen, die keine Kinder bekommen können. Sie wisse, wie dankbar sie sein dürfe.

2008 hatte Knappik bei Heidi Klums Castingshow „Germany’s next Topmodel“ (ProSieben) mitgemacht. 2011 sorgte sie für Schlagzeilen, als sie nach einem Streit mit anderen Kandidaten freiwillig das RTL-Dschungelcamp „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ verließ.