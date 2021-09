Schauspieler Wilfried Dziallas gestorben

Wilfried Dziallas (zweiter von rechts) bei einer Kino-Preview im Jahr 2018.

21.09.2021 19:46 Uhr

Fans der ARD-Vorabendserie „Großstadtrevier“ kennen Wilfried Dziallas als Revierleiter Bernd Voss. Im Alter von 77 Jahren ist der Schauspieler aus Hamburg gestorben.

Der Schauspieler Wilfried Dziallas ist tot. Einem Millionenpublikum bekannt wurde der gebürtige Hamburger durch seine Rolle als Revierleiter Bernd Voss in der ARD-Vorabendserie „Großstadtrevier“.

Am 18. September starb Dziallas im Alter von 77 Jahren, wie das Hamburger Ohnsorg-Theater mitteilte. Dort hatte er seine Theater-Karriere begonnen, die ihn später auch zu Film und Fernsehen führte. In vielen Fernsehproduktionen stand Dziallas vor der Kamera, unter anderem auch an der Seite von Evelyn Hamann in der beim Publikum sehr beliebten Krimi-Serie „Adelheid und ihre Mörder“.

Den Fernsehermittlern des „Großstadtreviers“ gehörte er Mitte der 2000er Jahre in etwa 60 Folgen an. 2016 war er dort noch einmal als Gast zu sehen.

Das war seine Karriere

Obwohl sein Talent für die Bühne schon in der Schulzeit erkannt wurde, absolvierte Dziallas nach dem Gymnasium zunächst eine Lehre als Außenhandelskaufmann. Das anschließende Studium zum Volkswirt brach er aber zugunsten seiner eigentlichen Leidenschaft ab und wechselte zum Schauspiel.

Nach dem Studium gründete er in seiner Heimatstadt Hamburg eine freie Theaterproduktion und kam 1986 schließlich zum Ohnsorg-Theater, dem er – als Regisseur und Schauspieler – jahrzehntelang treu blieb. Zudem machte sich Dziallas auch als Sprecher in Hörspielen einen Namen.

Wie Dziallas frühere Agentin Regine Schmitz sagte, starb der Schauspieler nach kurzer schwerer Krankheit nach einer Corona-Infektion. Allerdings sei er zweifach geimpft gewesen. Darüber hatte zunächst die „Bild“ berichtet.

