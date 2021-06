Shania Geiss löscht alle Insta-Bilder: Waren die Drohungen zu krass?

24.06.2021 10:14 Uhr

Shania Geiss hat alle Bilder von ihrem Instagram-Account gelöscht. Ist etwas vorgefallen oder hat die jüngste Geiss-Tochter einfach nur die Schnauze voll von Social Media?

Da schauten ihre über 400.000 Follower sicher nicht schlecht, als plötzlich gähnende Leere auf dem Instagram-Account von Shania Geiss herrschte. Denn von einem Tag auf den anderen, löschte sie alle Beiträge.

Alle Bilder gelöscht

Und nicht nur das, sogar ihr Profil-Bild löschte die 16-jährige Tochter von Camren und Robert Geiss. Kein Wunder, dass sich nun viele Fragen, was ist bei Shania los?

Hat der Teenager einfach keine Lust mehr auf Social Media oder ist gar etwas vorgefallen? Zuvor hatte Shania zahlreiche Bilder von sich, mit der Familie und von den etlichen Reisen auf ihrem Account hochgeladen.

Drohungen gegen die Familie

Obwohl sie erst 16 Jahre ist, musst Shania schon den ein oder anderen Shitstorm über sich ergehen lassen und auch ihre Eltern sind regelmäßig Opfer von Attacken in den sozialen Netzwerken.

Wurde es ihr vielleicht einfach zu viel und sie entschloss, der virtuellen Welt vorerst den Rücken zu kehren? Wie krass der Shitstorm gegen die Familie ist, berichtete Carmen bereits vor einiger Zeit: „Die Drohungen reichen bis dahin, meine Töchter entführen, vergewaltigen und töten zu wollen. Und mich gleich mit“, so Geiss gegenüber dem Magazin „Bunte“.

Neues Projekt?

Vielleicht hat der radikale Schritt von Shania Geiss aber einen ganz anderen Grund. Erst vor einigen Wochen löschte Lena Meyer-Landrut ebenfalls alle Bilder auf ihrem Instagram-Account.

Auch bei der Sängerin rätselten alle, was es damit auf sich haben könnte. Kurze Zeit später war sie zurück, mit einem neuen Song im Gepäck. Vielleicht hat Shania also auch nur ein neues, spannendes Projekt am Start und möchte so vorab Aufmerksamkeit generieren?

(TT)