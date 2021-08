Sophia Thomalla hätte gerne wieder einen Freund, aber…

12.08.2021 16:15 Uhr

Sophia Thomalla ist seit einigen Wochen nun wieder solo und gibt zu, dass sie eigentlich gerne wieder einen Partner an ihrer Seite hätte. Gäbe es da nicht nur ein Problem...

Sophia Thomalla ist Neu-Single und Neu-Podcasterin. Gemeinsam mit Laura Karasek hat hat sie vor einigen Wochen den Podcast „Künstliche Intelligenz“ ins Leben gerufen.

„Ich bin gar kein Single-Typ“

In einer neuen Folge geht es ums Daten und Sophia, die seit der Trennung von Loris Karius wieder Single ist, gesteht: „Ich bin eigentlich gar kein Single-Typ.“

Doch einen neuen Freund zu finden gestaltet sich für Sophia gar nicht so einfach, denn da gäbe es ein Problem: „Aber ich date einfach so wahnsinnig ungern. Neue Leute kennenzulernen finde ich so Hardcore anstrengend.“

Das sagt Laura

Vor allem das gegenseitige Ausfragen liege ihr gar nicht. Und auch Moderatorin und Autorin Karasek hat eigentlich nicht viel für Dates übrig – vor allem nicht für jene, die von Freunden eingefädelt wurden:

„Ich glaube, auf solchen Dates bin ich auch echt scheiße, weil ich nicht abliefern kann. Das ist für mich so unauthentisch, so konstruiert. Das ist schrecklich. Mir ist es noch nie passiert, dass ich mich in jemanden verknallt habe, von dem andere Leute dachten, der wäre jetzt was für mich.“

„Ich will eigentlich nur nach Hause“

Von Online-Dating hält Sophia auch nicht viel und motzt direkt weiter: „Im Internet präsentieren sich alle immer von ihrer Schokoladenseite. Und dann auf einmal hast du den größten Catfish vor dir sitzen. Dann kommt diese Situation, dass du im Restaurant sitzt und denkst: Ich will eigentlich jetzt nur noch nach Hause.“ Und weiter sagte sie: „Ich finde, alle, die ich real gesehen habe, sehen nicht so aus wie auf ihren Fotos. Nicht schlechter, sondern einfach komplett andere Personen.“

Tja, einen Freund zu finden, ohne zu daten und Smalltalk zu führen, wäre dann wohl wie unbefleckte Empfängnis…

Die neue Folge des Podcasts „Künstliche Intelligenz” mit Sophia Thomalla und Laura Karasek erscheint am Freitag, den 13. August 2021, bei der Audio-App Podimo. Auch alle bisherigen Ausgaben sind dort auf Abruf verfügbar.