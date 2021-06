Sophia Thomalla: „Ich habe mit 20 erst angefangen Alkohol zu trinken!“

30.06.2021 14:33 Uhr

Als wären in den letzten Corona-Monaten nicht schon genug Podcasts aus dem Boden geschossen, legen nun auch Sophia Thomalla und Laura Karasek nach. Am 2. Juli starten sie ihren Frauen-Podcast „Künstliche Intelligenz“.

Exklusiv beim Podcast- Portal Podimo feiern Sophia Thomalla und Laura Karasek am Freitag, den 2. Juli mit „Künstliche Intelligenz“ ihre Podcast-Premiere.

Sophia mag keine Podcasts

Und das obwohl Sophia Thomalla selbst gar nicht der größte Fan von Podcasts ist, wie sie zugibt: „Dieses Geplänkel und dieses Mitteilungsbedürfnis von Leuten, die mich nicht interessieren, strengt mich einfach an.“

Trotzdem hat sie jetzt selbst einen und ihre Partnerin Laura Karasek verspricht: „Wir werden Podcast natürlich völlig neu denken! Haha! Vertrauen Sie uns!“

Darum geht es

In ihrem wöchentlichen Talk-Format besprechen die beiden zeitlose Themen mit aktuellem Bezug. Es geht ums Frausein in der Gesellschaft, um Optimierungszwang und Schönheitswahn, um Abgründe, Ängste, Tabus und Liebe, um Zweifel, Vorurteile und Klischees.

Hinzu kommt der angesagte Gossip aus der Welt der Prominenten. Jede Woche neu, jede Woche anders, jede Woche frisch! Thomalla und Karasek feiern Ehrlichkeit und Mut. Und sie haben sich eine ganze Menge zu erzählen.

Private Einblicke

Bei all den Themen geben die beiden natürlich auch einiges aus ihrem Leben preis. Und so verrät Sophia direkt in der ersten Folge: „Ich habe mit 20 erst angefangen Alkohol zu trinken. Ich war immer die, die nicht getrunken hat, die immer safe alleine nach Hause kommen wollte, ohne dass ich irgendjemanden fragen musste: Nimm mich mit! Ich hatte da so einen Bammel vor.“

Laura Karasek berichtet von Unsicherheiten und Hierarchien auf dem roten Teppich. Zum Thema Schönheitswahn meint Sophia Thomalla: „Früher war das die reinste Doppelmoral: Wenn du so aussiehst, kannst du nicht schlau sein.“ Und Laura Karasek resümiert: „Klar! Kennst Du etwa nicht diese wissenschaftliche Studie, nach der Lippenstift auftragen Gehirnzellen vernichtet?! Deswegen heißen wir ja ‚Künstliche Intelligenz‘.“

Klingt auf jeden Fall spannend: Der Podcast „Künstliche Intelligenz” mit Sophia Thomalla und Laura Karasek erscheint ab 2. Juli 2021 jeden Freitag neu und nur bei Podimo www.podimo.de.

