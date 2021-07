Sophia Thomalla: So sollte ihr neuer Freund auf keinen Fall mehr sein

15.07.2021 10:58 Uhr

Sophia Thomalla ist erst seit wenigen Wochen wieder frisch auf dem Single-Markt, nachdem ihr Ex-Freund Loris Karius fremd geknutscht hatte. Nun spricht sie darüber, wie ihr Neuer sein sollte!

Sophia Thomalla ist nicht nur Neu-Single, sondern auch Neu-Podcasterin! Gemeinsam mit Laura Karasek hat die Moderatorin und Influencerin erst vor kurzem den Podimo-Podcasts „Künstliche Intelligenz“ ins Lebens gerufen.

Solche Männer mag sie nicht

Dort quatschen die beiden Frauen über alles, was Frauen so interessiert und schnell kommt das Thema natürlich auf Männer. Und Neu-Single Sophia weiß genau, was sie am anderen Geschlecht mag und was sie nicht mag.

Sie selbst hatte genug Erfahrungen mit Musikern und erklärt deswegen in der neuen Ausgabe des Podcasts: „Ich mag Musiker oder Schauspieler, bei denen man nicht sofort checkt, was die eigentlich für eine Person sind. Man wird so zugebombt mit privaten Informationen, die man eigentlich gar nicht haben will. Das ist für mich halt nicht richtig geil.“

Die beiden wollen Herausforderungen

Im Gegenzug mag sie es anscheinend mehr, wenn der Mann vorerst etwas geheimnisvoll daher kommt: „Ich finde Männer prinzipiell interessanter, wenn die noch so ein bisschen mystisch sind und sie noch Geheimnisse bewahren.“

Dem kann auch Laura Karasek zustimmen und ergänzt: „Ich fand es bei Typen auch immer interessanter, wenn ich dachte: Geil, das ist eine Herausforderung! Ich muss den noch knacken. Es ist ja auch ‚lame‘, wenn dir einer beim ersten Date gleich alles auf die Nase bindet.“

Privat bleibt privat

In der Vergangenheit handhabte es Sophia so, dass ein Großteil ihres Liebeslebens privat bleibt, das möchte sie auch in Zukunft so weiterführen „Alles, was privat ist, hat da eine Grenze. Es geht die Leute nichts an, wie ich wohne oder wie mein Kleiderschrank aussieht.“

Momentan ist sie aber erst einmal Single, denn ihr Ex-Freund Loris Karius ließ sich dabei erwischen, wie er mit dem super heißen Model Model Maria Del Mar Molar fremd knutschte. Thomalla zog, nachdem sie die Bilder zu Gesicht bekommen hatte, sofort die Reißleine und schickte ihren Kicker in die Wüste.

Die neue Folge des Podcasts „Künstliche Intelligenz” mit Sophia Thomalla und Laura Karasek erscheint am Freitag, den 16. Juli 2021 bei der Audio-App Podimo. Alle Folgen sind dort auf Abruf verfügbar.

(TT)