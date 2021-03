Stefanie Stappenbeck war erste Corona-Zeit in Schockstarre

08.03.2021 08:26 Uhr

Der Schauspielerin Stefanie Stappenbeck geht es derzeit so wie den meisten Menschen: berufliche Unsicherheit und nebenbei Homeschooling mit der Tochter. Doch trotz allem - es gebe auch Lichtblicke.

Schauspielerin Stefanie Stappenbeck hat die ersten Wochen der Corona-Krise nach eigenen Worten wie in einer Schockstarre erlebt.

„Für mich ist es seit dem Ausbruch der Corona-Krise eine sehr herausfordernde Zeit. Dreharbeiten wurden nach fünf Tagen abgebrochen. Ich hatte auch nicht mehr so viel Geld auf dem Konto“, sagte die 46-Jährige („Ein starkes Team“) der Deutschen Presse-Agentur. „Vier Wochen lang war ich richtig erschrocken. Wer weiß, wie es überhaupt irgendwann weitergeht? Können wir jemals noch einmal drehen? Kommt jetzt zwei Jahre gar nichts? Ich war in einer Art Schockstarre.“

Sie habe dann aber ganz schnell eine große Welle von Hilfsbereitschaft erlebt, sagte Stappenbeck. „In meiner Familie, unter Freunden. Wir haben alle sofort uns angerufen und gefragt: Wer braucht was? Auch mir wurde sofort Hilfe angeboten. Ich war wahnsinnig gerührt. Und bin dann auch meiner Produktionsfirma, der Ufa Fiction, sehr dankbar, die sich hier sehr fair verhalten hat.“

Auch sie erlebe Homeschooling mit ihrer Tochter, sagte die Berlinerin. „Und ich erlebe das auch bei Freunden, die alle aber – und so bin ich da auch – versuchen, irgendwie das Gute darin zu sehen. Dass wir zurückgeworfen werden darauf, mal Zeit allein zu verbringen, in kleinen Kreisen, nicht immer „raus, raus, raus und Party“: Ich finde das auch sehr bereichernd. Natürlich finde ich es schade, dass ich nicht reisen kann. Das fehlt mir am meisten. Für meine Tochter ist es schade, dass sie nicht draußen mit all ihren Freunden toben kann. Es gibt für mich sehr schmerzliche Seiten, aber auch Positives daran.“

Stappenbecks nächster Samstagabendkrimi „Ein starkes Team – Gute Besserung“ läuft am 3. April um 20.15 Uhr im ZDF.