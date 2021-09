Sylvie Meis: Sex beim 1. Date ist für sie okay!

03.09.2021 12:41 Uhr

Sylvie Meis macht kein Geheimnis daraus, dass sie bei Männern in den letzten Jahren nichts anbrennen lassen hat. Jetzt ist sie aber glücklich verheiratet mit Niclas Costello. Trotzdem plaudert sie munter aus dem Nähkästchen.

Als neue Moderatorin von „Love Island“ ist sie in Sachen Liebe unterwegs und möchte jungen Singles auf die Sprünge helfen. Sie selbst ist privat super happy mit Niclas Costello, den sie vor einem Jahr heiratete.

Sie ließ Niclas zappeln

Kennengelernt hatte sie ihn bei der Hochzeit von Barbara Meier, doch Sylvie Meis, zuvor kein Kind von Traurigkeit, ließ sich bei Niclas sehr viel Zeit: „Ich kann gut verführen. Wir haben uns aber nicht direkt geküsst – ich habe ein bisschen ,schwer zu kriegen‘ gespielt.“

Zum ersten Kuss kam es dann aber kurze Zeit später, wie sie weiter berichtet: „Aber ein paar Tage später hatten wir dann ein Date in Paris, da haben wir uns dann geküsst. Da war es dann umso schöner“, so Meis gegenüber der „Bild“-Zeitung.

„Wenn man on fire ist…“

Doch Sylvie gibt zu, dass sie kein Problem damit hat, beim ersten Date direkt zu knutschen oder auch Sex zu haben, sie gesteht: „Es ist aber keine strikte Regel, beim ersten Date nicht zu küssen oder auch Sex zu haben.“

Die Hauptsache ist, dass beide es wollen: „Wenn man sich so fühlt und on fire ist, ist das völlig okay. Du musst intensiv im Moment leben. Jeder soll und muss das für sich selbst entscheiden.“

Das war ihr schönstes Date!

Mit Niclas ließ sich Sylvie aber Zeit und es hat sich gelohnt, heute sind die beiden glücklich verheiratet. Mit ihm hatte sie auch ihr schönstes Date:

„Mein schönstes Date war natürlich mit Niclas. Er hatte in Paris alles organisiert. Er hat schon auf dem Flughafen auf mich gewartet und einen ganzen Tag Programm geliefert, in der Stadt der Liebe. Er hat auch unsere Traumhochzeit in Florenz komplett gemanagt. Das war toll“, so die schöne Moderatorin!

(TT)