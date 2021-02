11.02.2021 07:15 Uhr

Tim Mälzer wünscht sich ein Jahr Auszeit

Der Terminkalender des Hamburger Fernsehkochs Tims Mälzer ist normalerweise ziemlich voll. Und selbst, wenn er sich eine Auszeit gönnt, hat er auf eine Art doch immer die Arbeit im Gepäck. Deshalb wünscht sich Mälzer mal eine Auszeit - ohne Hintergedanken.

Der Hamburger Fernsehkoch Tim Mälzer (49) würde gerne für eine lange Zeit und ohne höheres Ziel die Welt bereisen. „Ich wünsche mir wirklich von Herzen mal ein Jahr Weltreise, wo ich nur erlebe. Und zwar ohne Kontext“, sagte Mälzer der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Üblicherweise probiere er auf seinen Reisen viel Essen – oft mit dem Hintergedanken, das bei seinem Essen mit einbringen zu können. „Ich bin leider ein sehr kreativer Mensch.“ Sobald ihn irgendwas begeistere, ergebe eine Idee die andere. „Eigentlich wünsche ich mir mal ein Jahr geistigen Stillstand und einfach nur Genuss.“

Mälzer hat insgesamt vier Restaurants. In seinen zwei Hamburger Restaurants – „Bullerei“ und „Die gute Botschaft“ – beschäftigt er rund 100 Mitarbeiter, die auch trotz Corona-Krise und Lockdown weiterhin bei ihm angestellt sind. Zudem ist er in mehreren Kochsendungen zu sehen, darunter in „Kitchen Impossible“ auf Vox.

