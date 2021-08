Unfassbar! Diese Schöne liebt tatsächlich Knalltüte Cosimo?

Cosimo Citiolo anläßlich der Eröffnung von Willi Herrens Reibekuchen-Truck

31.08.2021 21:20 Uhr

Wohl kaum ein Kandidat polarisiert in der Fernsehshow „Kampf der Reality-Stars", so sehr wie „DSDS"-Legende Cosimo Citiolo. Der selbst ernannte „Cecker vom Neckar" weiß genau, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Cosimo Citiolo (39) ist bei der diesjährigen Staffel „Kampf der Realitystars“ dabei. Nicht immer hinterlässt der Sänger dabei einen guten Eindruck bei seinen prominenten Mitstreitern. Ganz im Gegenteil – Die Teilnehmer sind sogar ziemlich genervt von Labertasche Cosimo. Umso verwunderlicher, dass der Künstler schon seit längerer Zeit eine feste Freundin hat.

Natalie ist die neue Frau an Cosimos Seite

Spaßvogel Cosimo schwebt auf Wolke sieben. Mit seiner Freundin, der Kosmetikerin Natalie scheint der Italiener endlich eine Frau gefunden zu haben, die mit seiner schrillen und verrückten Art klarkommt. „Sie ist einer der besten Frauen, die ich als Mensch kennengelernt habe. Als Mensch, als Vertrauensperson, als Seelenbefreiung“, so liebevoll spricht der Unterhaltungskünstler über seine neue Liebe.

Sie ergänzen sich perfekt

Mit seiner einfühlsamen Art zeigt der Macho eine ganz neue Seite von sich. Und die Turteltauben scheinen sich wirklich gefunden zu haben, wie sie im Interview mit „RTL“ verraten, ergänzen sie sich perfekt.

Beide achten penibel auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Demnach hat die gelernte Kosmetikerin auch gar kein Problem mit Cosimos reichlich überkandidelter Klamottenwahl. „Ich feier seinen Stil. Ich mag selbstbewusste Männer, die zeigen was sie haben“, so Natalie.

Er betrank sich im Fernsehen

So zahm und liebevoll, wie sich der „Checker vom Neckar“ im Interview zeigte, ist er nicht immer. Erst kürzlich kippte der 39-Jährige in der Fernsehsendung „Kampf der Realitystars“, während eines reinen Männer-Spiels ein Bier nach dem anderen. Die Folgen seines Alkoholkonsums zeigten sich schnell – Cosimo schien auf einmal ziemlich betrunken zu sein und ließ einen Machospruch nach dem anderen raus. Ganz zum Entsetzen der weiblichen Kandidatinnen, die das Geschehen live mitansehen mussten.

Seine irre Unterhaltungsshow

Machosprüche und Starallüren sind noch lange nicht die einzigen Punkte, mit denen der Sänger seine Mitstreiter derzeit auf die Palme bringt. In einer Folge legte sich Citiolo mit Model Aminata Sanogo an. Der Grund: Cosimo bediente sich ohne zu Fragen am Essen der anderen Reality-Stars. Statt mit Besteck griff er dazu auch noch mit seinen Händen in die zubereitete Mahlzeit seiner Konkurrenten.

Wer glaubt, dass diese Aktion an Dreistigkeit kaum zu übertreffen ist täuscht. Influencerin Jenefer Rilli furzte der ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidat eiskalt ins Gesicht. Und die fand das verständlicherweise alles andere als lustig. Ob Cosimo in den nächsten Folgen etwas von seiner einfühlsamen und weichen Seite zeigen wird, oder ob die irre Unterhaltsshow weitergehen bleibt abzuwarten. Hoffentlich verhält sich der Kölner gegenüber seiner Natalie anders, als den Damen in der Reality-Show.