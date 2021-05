US-Schauspielerin Aubrey Plaza hat geheiratet

Aubrey Plaza (r) und ihr Freund Jeff Baena haben heimlich Ja gesagt.

08.05.2021 04:54 Uhr

Aubrey Plaza und ihr langjähriger Freund, der Drehbuchautor Jeff Baena, haben sich das Ja-Wort gegeben. Das Paar arbeitet auch immer wieder zusammen - bald soll in Europa gedreht werden.

Die US-Schauspielerin Aubrey Plaza (36, „Parks and Recreation“) und ihr langjähriger Freund, Regisseur und Drehbuchautor Jeff Baena (43), haben geheiratet. In einem Instagram-Beitrag erwähnt Plaza beiläufig, dass sie auf ihren „Darling Husband“ recht stolz sei.

Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte dem Promi-Blatt „People“, dass es eine Hochzeit gegeben habe, ohne aber Einzelheiten zu nennen.

Die beiden Filmschaffenden sind seit 2011 zusammen. Plaza spielte unter anderem in Baenas Filmen „Life After Beth“ (2014) und „The Little Hours“ (2017) mit. Ihren nächsten gemeinsamen Film mit dem Titel „Spin Me Round“ wollten sie in Italien drehen, schreibt Plaza auf Instagram. Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rolle in der langjährigen TV-Sitcom „Parks and Recreation“ bekannt. Sie spielte auch in Filmen wie „Dirty Grandpa“, „Ingrid Goes West“ und „Child’s Play“ mit.