Video: „Eis am Stiel“ – So sehen die Schauspieler heute aus

Glomex

20.03.2021 18:00 Uhr

Jonathan Sagall bei „Eis am Stiel“ spielte den hübschen „Bobby“ („Momo“), der am meisten Erfolg bei den Frauen hatte. Sagall war noch in einigen Filmen zu sehen, heute arbeitet er aber hauptsächlich als Regisseur.

Jonathan Sagall bei „Eis am Stiel“ spielte den hübschen „Bobby“ („Momo“), der am meisten Erfolg bei den Frauen hatte. Sagall war noch in einigen Filmen zu sehen, heute arbeitet er aber hauptsächlich als Regisseur.