Video: Ex-GNTM Lijana will „Oberzicke“ beerdigen

Video: Ex-GNTM Lijana will „Oberzicke“ beerdigen

22.03.2021 16:00 Uhr

Via Instagram kündigte die frühere GNTM-Kandidatin Lijana Kaggwa jetzt ihre eigene Beerdigung an! Gesundheitliche Probleme hat das Model dabei aber zum Glück nicht, sie möchte nur mit ihrer Vergangenheit in der Modelcasting-Show und mit ihrem Image als „Oberzicke“ abschließen.

Sie musste so einiges durchmachen. Nach ihrer Teilnahme bei „Germany’s Next Topmodel“ hat Lijana Kaggwa einen richtigen Shitstorm abbekommen. Durch ihre zickige Art und fiese Sprüche wurde sie nämlich zur unbeliebtesten Kandidatin der Staffel.

Lijana: „Der einzig wahre Fake“

Auf Instagram erklärte sie ihren 165.000 Followern, dass diese Oberzicke, die sie in der TV-Show gesehen haben, nur von ProSieben zusammengebastelt sei und nannte sie daher den „einzigen wahren Fake“. Deshalb möchte das Model mit diesem Kapitel in ihrem Leben abschließen.

Diese Entscheidung kommt unerwartet

Lijana möchte die Sendung außerdem auch nicht weiter unterstützen und wird sie in Zukunft nicht mal mehr anschauen. Dieser Beschluss kommt ziemlich plötzlich, schließlich hat die 24-Jährige die aktuelle Staffel in den Werbepausen auf ihrem Instagram-Account noch kommentiert und die Challenges von Heidis Meeedchen sogar noch nachgestellt.

Was Lijana sonst noch zur ihrer Zeit bei GNTM zu sagen hat: