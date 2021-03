Video: Michael Wendler spricht über DSDS-Aus von Dieter Bohlen

Video: Michael Wendler spricht über DSDS-Aus von Dieter Bohlen

23.03.2021 12:45 Uhr

Das bevorstehende DSDS-Aus von Dieter Bohlen war für Fans der Casting-Show sicherlich ein Schock. Doch mit Michael Wendler gibt es offenbar zumindest einen Promi, der eher Schadenfreude als Mitleid für Dieter empfindet.

Genau genommen ist Dieter Bohlens Jury-Aus bei „Deutschland sucht den Superstar“ nicht das erste DSDS-Aus in diesem Jahr. Denn auch Schlagersänger Michael Wendler war ursprünglich ein Teil davon. Dieser wurde jedoch wegen fragwürdigen Corona-Verschwörungstheorien vom Sender rausgeschmissen.

Das sagt Michael Wendler zu Dieters Abschied

Eine solch überraschende Nachricht ging natürlich auch nicht an Ex-Juror Michael Wendler vorbei. Via Telegram äußerte sich der „Sie liebt den DJ“-Sänger nun zu Dieter DSDS-Aus. „Dieter Bohlen wurde gefeuert!!! DSDS ist am Ende“, schrieb der Wendler dort, gefolgt von einigen Explosions-Emojis.

Funkstille vom Pop-Titan

Dieter Bohlen selbst hat sich bisher noch nicht zu seinem Jury-Aus zu Wort gemeldet. Sicherlich ist es auch für den Poptitan nach fast 20 Jahren in der DSDS-Jury und fast 15 Jahren bei „Das Supertalent“ viel zu verdauen, dass damit jetzt Schluss sein sollen.

Im Video erfahrt ihr, was Dieters letztes Lebenszeichen vor seinem Schweigen war: