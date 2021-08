Wer ist diese Ines Anioli?

Wer ist diese Ines Anioli?

23.08.2021 21:30 Uhr

Der Name Ines Anioli ist gerade in aller Munde. Doch wer ist eigentlich die Person hinter dem Medienrummel um den Vorwurf einer versuchten Vergewaltigung? Wenn man sich die Instagram-Page der lebensfrohen Journalistin anschaut, begegnen einem freizügige und verrückte Selbstdarstellungen.

In einem aktuellen Instagram-Video tanzt Ines Anioli nur mit T-Shirt und Höschen in einer Küche herum, grafisch begleitet wird die Akrobatik von Textauszügen: „Suche Mann, für romantische Tänze zu zweit. Ihr könnt mich ab sofort als Schwiegertochter buchen.“

Wer steckt aber hinter den verrückten Videos in Unterhöschen und kesser Sonnenbrille?

Model, Influencerin, Comedienne, Sex-Podcasterin

Ines Aniolis (34) Karriere startete 2013 als Hörfunkmoderatorin beim Berliner Radiosender Kiss FM, darauf folgte ein ziemlich bekannter YouTube-Kanal namens „Olga says“ mit einer stabilen Fangemeinde – bis sie dann mit ihrer Freundin Leila Lowfire (27) 2016 den Podcast „Sexvergnügen“ startete. Von Pipiorgasmen, über den perfekten Penis bis hin zu Analverkehr war da eigentlich alles dabei, was das promiskuitive Herz begehrt. Mit ihren lustigen Insta-Videos brachte es die Blondine dank offensiven und selbstironischen Humors schnell auf fast 300.000 Follower.

Missbrauchs-Vorwürfe auf Instagram

Ines Anioli’s Podcast gibt es nicht mehr – die einst verrückte und ausgelassene Komikerin möchte nicht mehr über Sex sprechen. Seitdem sie etwas erlebt hat, dass sie offenbar für immer geprägt hat. Ines wurde Opfer von sexueller Gewalt, wie sie selbst berichtet. „Die Wunde könnt ihr von außen nicht sehen. Was ihr seht, ist, dass ich mich anders bewege. Benehme. Rede. Bin.“ Schon bei dem Wort „Sex“ wird ihr mittlerweile speiübel: „Ich habe Albträume. Nachts. Und tagsüber. Ich bin gefangen in mir selbst.“

„Ich wurde fast von meinem Ex-Freund vergewaltigt“

Das erste Mal sprach Ines über ihr traumatisches Erlebnis in einer Folge ihres Sex-Podcasts 2019. Sie war in einer toxischen Beziehung mit einem Mann, dessen Namen sie bis heute nicht preisgibt. Er sei ein Lügner und Narzisst gewesen, der sie ständig manipuliert hätte. Nach ständiger On-Off Beziehung habe sie ihn letztendlich doch wieder zurückgenommen – nur um das wohl bis dato schlimmste Beziehungstief zu erleben.

Beide lagen im Bett. Sie unterhielten sich über ihre Beziehung und wie verletzt Ines darüber sei, dass sie sich von ihm distanzieren möchte. Doch ihr Ex hielt die Situation angeblich nicht aus, fing an sie penetrant zu kitzeln, zu schütteln – bis er sie schließlich auf das Bett drückte, ihr die Hose auszog und anfing, an ihr herumzuspielen. Plötzlich ließ er von ihr ab: „Ich war gerade kurz davor, dich zu vergewaltigen“, hätte er gesagt.

Reaktion auf ein Video

Am Wochenende hat ein bekannter Entertainer ein Video veröffentlicht, das für Schlagzeilen sorgte.

Nach der Veröffentlichung meldete sich Ines Anioli mit einer typografischen Instagram-Story: „Dieses Statement. Ich bin überrascht und gleichzeitig auch nicht. Ich bin ungläubig und fassungslos, aber was ich bestimmt nicht mehr bin, ist still.“

Wen auch immer sie damit meint.

