Whoopi Goldberg geht am Stock

30.06.2021 16:15 Uhr

Hollywood-Schauspielerin und Talkmasterin Whoopi Goldberg ist auf eine Gehhilfe angewiesen.

Die 65-jährige Darstellerin kehrte am Dienstag (29. Juni) nach einwöchiger Abwesenheit zu „The View“ zurück und gab den Zuschauern ein Update zu ihrem Gesundheitszustand.

Zu Beginn der Show sagte Whoopi Goldberg: „Ja, ich bin es, ich bin zurück. Ich hatte eine Pause, weil ich mit etwas zu tun hatte, das sich Ischias nennt, was im Grunde eine vorgewölbte Bandscheibe in deinem Rücken ist und den Ischiasnerv beeinflusst und die Schmerzen strahlen ins Bein aus.“

Whoopi Goldberg braucht Gehhilfe

Die „Sister Act“-Darstellerin verglich den Zustand scherzhaft mit einem „bösen Freund, der zurückkam, um sich mit mir anzulegen“. Sie fügte hinzu: „Da stand ich also und versuchte, mein Bein zu bewegen – unmöglich zu tun. Es war wirklich furchtbar, aber ich bin froh, hier zu sein.“ Whoopi bemerkte, dass sie eine Gehhilfe braucht, um sich fortzubewegen und beschrieb das Gerät als ihren „neuen besten Freund“. „Ich habe eine Gehhilfe, was mich irgendwie wahnsinnig macht. Ich wusste nicht, dass ich sie brauche.“

Sie sieht fabelhaft aus

Trotz der Strapazen fand Whoopis Co-Moderatorin Joy Behar, dass sie ausgeruht aussehe.

Die Schauspielerin scherzte daraufhin, dass das daran liege, dass sie „in einem Krankenhauszimmer“ gelegen habe. Doch Goldberg erkenne sich kaum wieder: „Nun, was soll man machen? Ich habe mich in diese kleine alte schwarze Lady verwandelt. Es ist wirklich seltsam.“ Im Februar 2019 nahm Whoopi aus gesundheitlichen Gründen ebenfalls eine Auszeit von ‚The View‘, da sie an einer Lungenentzündung und Sepsis litt. (Bang)