Henri ist los: Erster Ausflug von Berliner Baby-Giraffe

View this post on Instagram

Wir freuen uns über Giraffen-Nachwuchs im Tierpark: Rothschild-Giraffe Amalka hat am 5. Juni ihr zweites Jungtier ? zur Welt gebracht. Es ist ein Männchen. Giraffen-Mütter stehen stets während der Geburt, ein Sturz von etwa zwei Metern ist daher fester Bestandteil eines jeden Giraffenlebens. We are happy about our newest giraffe calf in the tierpark: mother Amalka gave birth to her second giraffe baby ? on 5th June. It is a male. Giraffe mothers are always standing during birth, so a fall of about two metres is an inherent part of every giraffe's life. Foto: @proesler2018 #rothschildgiraffe #rotschildsgiraffe #giraffe #wildanimals #wildnature #zooanimals #babyanimals #animaloftheday #dailyphotos #cuteanimals #zoolife #zoo #tierpark #berlin #berlinzoo #tierparkberlin