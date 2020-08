Alles über das No Drama Lama Caesar

09.08.2020 22:46 Uhr

Bei den heftigen Demonstrationen in den USA sorgt dieses Lama für Harmonie. Das No Drama Lama Ceasar verbreitet gute Stimmung bei den Protestierenden und den Polizisten. Seine freundliche Art macht das Tier jetzt zum Instagram-Star.

Seit Wochen herrscht in den USA Ausnahmezustand. Nicht nur die Corona-Krise erschüttert die Weltmacht, auch bei den zahlreichen „Black Lives Matter“-Proteste kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen den Demonstranten und den Polizisten.

Besonders heftig verlaufen die Demonstrationen gegen Polizeigewalt in der Metropole Portland im Bundesstaat Oregon. Unter den Tausenden von Teilnehmern befand sich auch der Lamazüchter Larry McCool mit seinem Lama Caesar.

HAPPENING NOW: Protestors gathering at 13th & Stark. Caesar ‘the no drama lama’ is here too. People here telling me a big group downtown is headed this way. #PortlandProtests @KOINNews pic.twitter.com/AkWWVvvyf3

— Jenny Young (@jennytyoung) June 3, 2020