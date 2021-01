09.01.2021 01:56 Uhr

Bond-Regisseur Michael Apted ist tot

Traurige Nachricht aus Hollywood: Der für seine vielseitigen Filme und Dokumentarstreifen bekannte Regisseur Michael Apted ist tot.

Der britische Regisseur Michael Apted, der durch Filme wie „Gorky Park“, „Gorillas im Nebel“ und „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ bekannt wurde, ist tot.

Er starb am Donnerstag in seinem Haus in Los Angeles, wie sein Sprecher Roy Ashton der dpa mitteilte. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Apted war 79 Jahre alt.

Der gebürtige Brite hatte 1980 in Hollywood mit dem Biopic „Nashville Lady“ („Coalminer’s Daughter“) seinen ersten große Erfolg. Sissy Spacek gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle als die Country-Sängerin Loretta Lynn. Apted dreht so unterschiedliche Filme wie den Moskau-Krimi „Gorky Park“, „Gorillas im Nebel“ über die Gorillaforscherin Dian Fossey, „Die Welt ist nicht genug“ mit Pierce Brosnan als Agent 007 und den Fantasy-Streifen „Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte“.

Er drehte auch die preisgekrönte Dokumentarserie „Up“, die seit den 1960er Jahren das Leben von vierzehn britischen Kindern bis ins Erwachsenenalter verfolgte. Die letzte der neun Folgen, mit je sieben Jahren Abstand, kam 2019 heraus.

