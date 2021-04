Buckingham-Palast: Queen-Ehemann Prinz Philip ist tot

09.04.2021 13:10 Uhr

Prinz Philip, der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitag in London mit.

Wie der Buckingham Palast Freitagmittag offiziell mitteilt, ist der Herzog von Edinburgh am Freitag, 9. April 2021 verstorben. Er sei am Freitagmorgen friedlich auf Schloss Windsor gestorben.

In einer Erklärung heißt es: “Mit tiefer Trauer hat Ihre Majestät, die Königin, den Tod ihres geliebten Ehemannes, Seiner Königlichen Hoheit Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, bekannt gegeben. Seine Königliche Hoheit ist heute Morgen auf Schloss Windsor friedlich gestorben.“

In den vergangenen Jahren musste sich Prinz Philip immer mal wieder für kürzere Zeit ins Krankenhaus begeben.

Zuletzt wurde er im Februar 2021 behandelt. Sogar einen medizinischen Eingriff am Herzen hatte er überstanden. Mitte März entließ man ihn dann nach Hause. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie Philip auf der Rücksitzbank eines schwarzen Autos das Klinikgelände verließ. Er sah geschwächt aus, konnte aber offenbar selbstständig in das Fahrzeug einsteigen.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021