„Der Preis ist heiß“-Moderator Drew Carey: Ex vom Balkon geworfen?

Schauspieler und Moderator Drew Carey (61) muss einen schweren Verlust hinnehmen. Seine Ex-Verlobte Dr. Amie Harwick (38) wurde am Samstagmorgen in Los Angeles tot aufgefunden. „Der Preis ist heiß“-Moderator und Harwick waren von 2017 bis 2018 liiert.

Bei der Polizei von Los Angeles sei in den Morgenstunden am Samstag ein Notruf einer schreienden Frau eingegangen, das berichtete die amerikanische Seite „TMZ“. Eine Mitbewohnerin wartete am Ort des Geschehens bereits auf die Polizei, diese soll berichtete haben, dass Amie Harwick angegriffen worden sein soll.

Die Polizisten fanden die 38-jährigen leblos unter einem Balkon vor. Zuerst gingen die Beamten von einem Sturz aus, später fand man Spuren eines gewaltsamen Eindringens in die Wohnung und Kampfspuren. Nachdem Harwick ins Krankenhaus eingeliefert wurde, verstarb sie später an den Folgen ihrer Verletzungen.

Ex-Freund wurde festgenommen

Auf Bildern einer Überwachunsgkamera wurde ein verdächtiger Mann gesichtet. Die Familientherapeutin hatte sich in jüngster Vergangenheit über ihren Ex-Freund Gareth Pursehouse beschwert und äußerte Bedenken, dass er ihr etwas zufügen könnte und erwirkte eine einstweilig Verfügung. Die Polizei verhaftete Pursehouse am Samstagnachmittag wegen Mordes.

Drew Carey, bekannt als Schauspieler und Moderator aus der amerikanischen Version von „Der Preis ist heiß“ („The Price is Right“) war zwischen 2017 und 2018 mit Dr. Amie Harwick liiert. Das Paar verlobte sich Anfang 2018, trennte sich aber kurz danach wieder.