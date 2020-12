18.12.2020 19:00 Uhr

Influencerin stirbt mit 30 während Beauty-OP!

Sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich und trotzdem riskierte sie ihr Leben für die Schönheit. Die Influencerin Joselyn Cano ist tot. Ihre 12,9 Millionen Follower sind immer noch geschockt über ihren sinnlosen und traurigen Tod.

US-Model und die Influencerin Joselyn Cano ist am 7. Dezember 2020 gestorben, wie erst jetzt bekannt wurde. Der Grund war offenbar eine verpfuschte Schönheitsoperation. Das Verlangen nach Perfektion kostete die hübsche 30-Jährige das Leben.

Joselyn war mitten im Studium

Neben ihrer Influencer-Karriere studierte Joselyn Cano Mikrobiologie an der San Diego State University. Zuletzt lebte sie in Newport Beach (Kalifornien). Auf Instagram liebten sie ihre Fans vor allem für ihre Ehrlichkeit, denn die 30-Jährige stand offen zu ihren Beauty-OPs. Dennoch war es Joselyn wichtig, ihren 12,9 Millionen Followern klar zu machen, dass sie zusätzlich täglich Sport treibe um ihren Körper fit zu halten. Sie plante eine weitere Karriere als Fitness-Influencerin. Dazu wird es leider nicht mehr kommen.

Sie war die mexikanische Kim Kardashian

Sport und Plastische Chirurgie machten Joselyn Cano zur mexikanischen Kim Kardashian. Die Influencerin bekam diesen Namen aufgrund ihrer herausstechenden Kurven. Für die 30-Jährige ein großes Kompliment, doch anscheinend reichte ihr das nicht aus. Sie wollte immer mehr und entschied sich schlussendlich dazu, sich zum zweiten Mal den Po vergrößern zu lassen. Wir können ihre Entscheidung beim anschauen ihrer Instagram Fotos nur schwer verstehen.

Daran starb Joselyn

War Joselyn süchtig nach Beauty-Operationen? Die 30-Jährige hatte bereits einen sogenannten „Brazilian-Butt“-Lift hinter sich. Der machte sie zum Star im Netz. Regelmäßig postete Joselyn sexy Schnappschüsse von sich und begeisterte so ihre Millionen Instagram-Fans. Jetzt soll sie an ihrem Markenzeichen gestorben sein. Laut der „Sun“ ließ sie sich Joselyn Cano in Kolumbien ihren Po erneut straffen. Die Operation ging schief und die Influencerin stirbt. Ihr Tod wird für viele Frauen eine Lehre sein und einigen vielleicht sogar das Leben retten, bevor sie sich für die Schönheit unters Messer legen.

Diese Influencerin trauert um sie

Joselyns Influencer Kollegin Lira Mercer machte ihren tragischen Tod mit einem Tweet auf Twitter öffentlich. Unter Schock schreibt sie: „Oh mein Gott, Joselyn Cano ist in Kolumbien bei einer Operation gestorben.“ „Sie sah doch schon so gut aus. Ich bete für ihre Familie, sie war so süß.“ Ihre Trauerfeier wurde vom Bestattungsunternehmen „Akes Family Funeral Homes“ bestätigt und sogar ins Internet gestellt. So konnten ihre Fans daran teilhaben.

Dieses Video solltet ihr gesehen haben!

Für viele Menschen ist der Gang zum Beauty-Doc ganz normal geworden, ohne wirklich darüber nachzudenken welche Langzeitfolgen diverse Eingriffe mit sich bringen. Wer auch überlegt sich den Allerwertesten vergrößern zu lassen, sollte sich unbedingt dieses Video auf Youtube anschauen. Zwei amerikanische Ärzte diskutieren über den gefährlichen Trend „Brazilian-Butt“-Lift. Was steckt dahinter? Welche Risiken treten auf? Wie sieht mein Po in zehn Jahren aus? Fragen die die Ärzte ausführlich beantworten.

Ein viel zu gefährlicher Trend

Kylie Jenner, Kim Kardashian, Shirin David, Nicki Minaj sie alle sind bekannt für ihr XXL-Hinterteil und ein Vorbild für viele junge Mädchen. Ein Trend der in den letzten Jahren immer mehr an Zuwachs gewonnen hat. Obwohl über den „Brazilian-Butt“-Lift viel zu wenig bekannt ist und es keine Langzeitstudien gibt, legen sich unzählige Frauen für den „perfekten Po“ unters Messer. Das bei diesem Schönheitseingriff immer mehr junge Frauen sterben, verdrängen die meisten.

(TSK)