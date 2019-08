„Köln 50667“-Star Ingo Kantorek (44) stirbt bei verheerendem Unfall

Ingo Kantorek (44), bekannt aus der beliebten Serie „Köln 50667“, soll bei einem schweren Autounfall in der Nacht auf Freitag ums Leben gekommen. Der Unfall soll auf der Autobahn A8 bei Sindelfingen (Baden-Württemberg) passiert sein.

Das berichtete zuerst „Tag24“. Demnach befand sich der Schauspieler gerade auf dem Rückweg aus dem Italienurlaub mit seiner vier Jahte älteren Frau Suzanna. Seine Frau soll am Steuer gesessen haben als der Unfall passierte.

Auf LKW geprallt

Was war passiert? Ingos Frau Suzanna wollte kurz vor 2 Uhr nachts offenbar auf einen Parkplatz fahren und hatte dabei die Kontrolle über den Wagen, einem Mercedes-Pick-Up, verloren. Das Fahrzeug krachte mit hoher Geschwindigkeit unmittelbar am Parkplatz Sommerhofen auf der A8 ins Heck eines LKW. Der Schauspieler soll sofort tot gewesen sein, seine Frau Suzanna verstarb wenige Stunden später, am Freitagmorgen, in einem Krankenhaus.

Die Polizei Ludwigsburg teilte mit, dass eine 48 Jahre alte Fahrerin, die gemeinsam mit ihrem 44 Jahre alten Ehemann in einem Mercedes unterwegs war, vermutlich auf Höhe des Parkplatzes Sommerhofen auf den Verzögerungsstreifen gewechselt war, um auf den Parkplatz einzufahren.

Sachschaden: 130.000 Euro

In der Mitteilung heißt es: „Im weiteren Verlauf kam sie nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die links des Parkplatzes verlaufende Betonleitwand. Der Mercedes geriet daraufhin wieder zurück nach rechts und prallte auf dem Parkstreifen für LKW gegen den Auflieger einer Sattelzugmaschine. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Auflieger nach rechts verschoben und stieß gegen einen weiteren geparkten LKW.“

Am Ort des Unfalls bot sich den Helfern ein verheerendes Bild. Das Fahrzeug war teilweise unter den Aufleger katapultiert worden. Der Tacho zeigte Berichten zufolge noch 110 km/h. „Die Fahrerin wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug herausgeholt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie am Freitagmorgen. Der 60-jährige Fahrer des Sattelzugs, der zum Unfallzeitpunkt in seiner Kabine geschlafen hatte, erlitt leichte Verletzungen.“ Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf rund 130.000 Euro.

Ingo Kantorek ist am 15. September 1974 in Hannover geboren. Seit Start von „Köln 50667“ gehörte er zur festen Besetzung und spielt die Hauptrolle des Alex Kowalski. Bevor er seine TV-Karriere startete arbeitete Ingo als Model. Der Tattoo-Fan war auch in der TV-Sendung „Tattoo Stories – Das geht unter die Haut“ zu sehen.